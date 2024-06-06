IEA：全球洁净能源投资 太阳能发电领域领先

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（法新社巴黎6日电） 国际能源总署（International Energy Agency, IEA）今天表示，投入太阳能发电领域的资金已超过其他所有电力来源的总和，预计今年将达到5000亿美元（约新台币16兆元）。

世界顶尖能源研究机构IEA在「世界能源投资报告」（World Energy Investment）中预测，今年全球洁净能源投资将达到2兆美元，是化石燃料投资的2倍。

报告显示，对再生能源和电网的投资总额去年首次超越化石燃料的投资额。

IEA执行董事比罗尔（Fatih Birol）在该机构年度「世界能源投资报告」附带的声明中表示：「尽管在充满挑战的经济情势下，洁净能源投资仍创下新纪录，显示出全球新能源经济的发展动力。」

世界各地的企业和政府都在增加洁净能源生产方面的支出，以减少燃烧化石燃料所带来的碳排放，这些碳排正引起致命的气候变迁。

报告指出，供应链改善以及成本下降正在推动各种形式洁净能源的投资成长，其中包括太阳能板、风力发电机、电动车、热泵和核能发电等。

对于再生能源和核能发电的投资总额预计将达到火力发电的10倍，其中以太阳能发电为首，而中国是最大投资者。报告指出：「投入到太阳光电板上的资金已超过其他所有发电技术总额。」

太阳能板的成本在过去2年下降了30%，「由于太阳能模组价格下降刺激新的投资，对太阳光电板的投资今年预计会成长到5000亿美元」。

相比之下，全球上游石油和天然气投资今年延续去年的增长趋势，预计成长7%，来到5700亿美元。

然而，IEA警告，「世界上许多地区的能源投资流量存在巨大不平衡和短缺」，在这些地区进行洁净能源专案的成本依然高到令人望之却步。

除去再生能源巨头中国，新兴经济体和开发中经济体向再生能源已投入的3000亿美元，仍「远低于满足其中许多国家日益增长的能源需求所需金额」。

比罗尔表示：「必须采取更多措施来确保投资去到最有需要的地方。」

IEA提到，要达成全球减少有害碳排的中期目标，就需要在2030年底前将再生能源投资增加1倍。