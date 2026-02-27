Meta出手打击诈骗 跨国提告中国、越南与巴西4公司涉诈广告商

afp_tickers

2 分钟

（法新社巴西26日电） Meta今天表示，已对位于中国、越南与巴西共4家假冒名人与品牌的诈骗广告商提起诉讼，并向8家宣称可规避Meta政策执行系统的行销顾问公司发出警告信函。

Meta指出，任何在Meta平台上企图利用与欺骗他人的行为，都将被追究责任。除了采取法律行动，Meta亦采取多项技术措施，包括暂停付款方式、停用相关帐号、封锁诈骗网域，并与产业伙伴共享情资以强化防线。

Meta表示，诈骗集团经常滥用名人照片，诱导大众点击导向诈骗网站的广告，并要求大众提供个人资讯或汇款。为了打击这些假冒名人的诈骗广告，Meta导入「脸部辨识技术」，透过这项措施目前已涵盖全球超过50万名人，让他们的照片免于被滥用在诈骗广告上。

Meta表示，将持续打击这类假冒名人的诈骗广告，并建立产品功能，保护个人帐号与合规的广告主，共同对抗诈骗。

Meta指出，正在改善检测「伪装」的方法，这类恶意手法干扰审核过程判断的结果，让广告在审查系统中显示合规的内容，在通过广告审查后，却向大众呈现截然不同的版本。Meta最新的工具运用AI协助分析此类恶意伪装技术，更有效地检测那些导向有害的诈骗网站的广告。