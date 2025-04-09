Meta前员工出书揭公司讨好中国 将出席美参议院听证会

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（法新社旧金山9日电） 脸书（Facebook）前员工温恩-威廉斯撰写了1本严厉批评脸书母公司Meta的书。她今天将出席美国联邦参议院听证会，参议员希望藉此了解这个社群网路巨头是否曾与中国政府合作。

前全球政策总监温恩－威廉斯（Sarah Wynn-Williams）指控这家公司曾探索是否透过讨好北京政府的审查机构，来进入利润丰厚的中国市场。

Meta通讯总监史东（Andy Stone）告诉法新社，公司「最终决定不继续推行曾探索过的想法」。Meta的一系列应用程式在中国遭到封锁。

温恩－威廉斯将在参议院司法委员会下的犯罪与反恐小组委员会（Subcommittee on Crime and Counterterrorism）作证，焦点将放在Meta在外交关系上的举动，以及公司高层先前对国会的说词。

在共和党籍密苏里州联邦参议员霍利（Josh Hawley）带领的听证会中，温恩－威廉斯的证词是否与Meta共同创办人兼执行长祖克柏（Mark Zuckerberg）过去在国会宣誓作证时所说的内容相矛盾，将是关注的重点。

温恩－威廉斯的着作「漫不经心的人：权力、贪婪与失落的理想主义警示故事」（Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed and Lost Idealism，暂译）于3月11日出版。

尽管Meta获得仲裁裁决，暂时禁止这名前员工宣传这本回忆录或诋毁这家科技巨擘，这个作品仍成为畅销书。

她在书中回顾2011年至2017年间，在这间科技巨头工作的经历，并提到对长年公司高层凯普兰（Joel Kaplan）的性骚扰指控。

凯普兰是共和党中坚分子，也是美国总统川普的盟友，他在今年初接下Meta全球事务总裁职位。