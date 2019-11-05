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文化

名人合影 Franco和Linna的朋友圈

Franco、费德勒、Linna

2018年，Franco和Linna與費德勒合影。

Franco、Linna与费德勒父母合影。

2019年，Franco、Linna與費德勒父母合影。

歌王

2009年，小瑞(Chris Knie)與西班牙歌王卡雷拉斯夫婦合影。

Franco、Linna、Chris与德国演员

2010年，Franco、Linna、Chris與著名奧地利演員克里斯托弗·瓦爾茲(Christoph Waltz)合影。

Franco mit Michael Jackson

2000年，Franco與麥克傑克森合影。

Franco一家与赛车手Hamilton合影

2010年，Franco一家與賽車手劉易斯·漢密爾頓(Lewis Hamilton)合影。

Franco一家与名人的合影

馬戲團的生活，用Franco的話說，就是在路上，在運動中，認識很多人。Linna說，無論是費德勒還是其他名流，與我們的交往都是自然、隨意和低調的。從這些照片中不難看出，Linna說得不錯。

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