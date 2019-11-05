打印 名人合影 Franco和Linna的朋友圈 作者： 杨煦冬 2018年，Franco和Linna與費德勒合影。 2019年，Franco、Linna與費德勒父母合影。 2009年，小瑞(Chris Knie)與西班牙歌王卡雷拉斯夫婦合影。 2010年，Franco、Linna、Chris與著名奧地利演員克里斯托弗·瓦爾茲(Christoph Waltz)合影。 2000年，Franco與麥克傑克森合影。 2010年，Franco一家與賽車手劉易斯·漢密爾頓(Lewis Hamilton)合影。 Franco一家与名人的合影 此内容发布于2019年11月5日 上午9:00 最后更新 - 2019年11月5日 -09:00 馬戲團的生活，用Franco的話說，就是在路上，在運動中，認識很多人。Linna說，無論是費德勒還是其他名流，與我們的交往都是自然、隨意和低調的。從這些照片中不難看出，Linna說得不錯。 标签 文化 综合 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体