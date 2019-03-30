知道世界最大的甲壳虫收集馆(英)外部链接在哪里吗？在瑞士巴塞尔，像全世界任何一座城市一样这座莱茵河畔的古城中也生活着无数昆虫，它们与人类共享着生活空间。巴塞尔摄影师Adrian Künzli对与他同生活在一片土地的昆虫进行了长期观察，将它们捕捉在他的镜头里。



拍摄昆虫对他来说易如反掌，他甚至不用走出家门。他镜头下的所有飞虫都是“自己找上门来”的，有的落在他的客厅窗子上；有的在他的厨房、地下储藏室或者花园里被捕捉入镜。除了一只螳螂，它的茧不知怎样落入摄影师的旅行袋，被从西班牙带到了瑞士。



昆虫的世界是一个陌生的世界：一只误闯阳台的黄蜂被一群红头蚂蚁肢解分食的画面是怎样一种凄美。

有时候，近在咫尺却恍若隔世。当摄影师常常将众多局部摄影拼凑起来，利用Photoshop加工的时候，掩藏在背景中的许多细节忽然清晰了起来。鲜明的层次感及色彩效果有时令人感到很不真实，当昆虫透明的翅膀和纤细的毛发呈现在肉眼前时，大自然的力量再次得到证实。



无处不在

在添置了一个新镜头之后，Adrian Künzli外部链接忽然发现世界不一样了，“在我的周围有了一个昆虫世界，无论是窗台上；花瓶或花园里枯萎的花瓣上都会有一些忙碌的身影，甚至有一次在儿子玩水后的大盆里，在尚有余温的水面上出现了飞舞的蚂蚁。”

地下储藏室窗户角上也未被遗忘，那里新旧蜘蛛网丛横交错，有摄影师期待的事情发生，名为“Y”的照片就在那里诞生，直到有一天这个小天地消失不见了，因为他的女伴打扫了地下室，蜘蛛网被吸入吸尘器。

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