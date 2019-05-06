彪悍的埃朗奶牛是瑞士瓦莱州的象征，每年的斗牛比赛更是传统的春季招牌活动。 (SRF，瑞士资讯swissinfo.ch)

只出产于瑞士瓦莱州(Valais)和意大利奥斯塔(Aosta)山谷的埃朗(Hérens)品种奶牛，向来因其在陡峭山区“飞檐走壁”的能力、速度和好斗的脾气为人所知。

埃朗奶牛的好斗天性使这里每年都会举行正式的斗牛比赛，吸引来无数奶牛饲养者与看热闹的观众。

这些奶牛被组织者按年龄与重量分成不同级别，在被赶进相应的斗牛场后，由它们自己找对手“单挑”。比赛规则很简单：临阵脱逃或连输三场的奶牛会被自动淘汰。奶牛们的福祉可是头等大事，五名裁判负责监督整个赛事，另有多名兽医及它们各自的主人在全场督战。

瓦莱州斗牛季的亮点是全国锦标赛，每年5月在Aproz镇举办。前四个级别的最终获胜者被冠以“后中之后”(有别于“王中之王”)的殊荣。

上周日(5月5日)，120头埃朗奶牛参加了锦标赛的角逐。虽然寒流来袭，赛事仍吸引了逾万名观众。今年的后冠(称其为“女王之冠”也不为过)被一头名为Clairon的奶牛摘得，它在决赛中战胜了一头体重比它轻200公斤的奶牛。

无论是从农业、文化还是旅游角度而言，饲养与保护这种独特的阿尔卑斯奶牛品种对瓦莱州都具有重要意义。随着上世纪50年代大量农民迁出这片地区，这种奶牛几陷绝种危机，有人说，正是传统的斗牛活动使得这个品种得以生存下来。

获奖的奶牛都可以卖出很高价钱。而斗牛比赛如今更成了瓦莱州的重要旅游亮点，对许多农民来说，这也是继续饲养埃朗奶牛的一个理由。

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