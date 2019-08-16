骑自行车上下班是种很棒的锻炼方式，而且它还有利于环境！许多人以为瑞士是个崇尚骑自行车的国家，但跟丹麦等国比起来，瑞士还是不够完美。

实际上，瑞士只有8%的人每天骑自行车，但在丹麦这一比例达到23%。丹麦还有很多让瑞士自行车骑士眼红的地方，但瑞士也在取得稳步的进展。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)





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