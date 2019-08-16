导航栏目

跳过导航链接

主要功能

生活&养老

自行车人的天堂 您所在国家是否做出足够努力，推动大家骑自行车？

骑自行车上下班是种很棒的锻炼方式，而且它还有利于环境！许多人以为瑞士是个崇尚骑自行车的国家，但跟丹麦等国比起来，瑞士还是不够完美。

实际上，瑞士只有8%的人每天骑自行车，但在丹麦这一比例达到23%。丹麦还有很多让瑞士自行车骑士眼红的地方，但瑞士也在取得稳步的进展。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch)


标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram

关注我们 Instagram

关注我们 Instagram

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？