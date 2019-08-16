打印 其他4种语言 其他4种语言 其他4种语言 阿拉伯语 (ar)هل يقوم بلدك بما يكفي للتشجيع على ركوب الدراجات الهوائية؟ 英语 (en)Does your country do enough to promote cycling? 西班牙语 (es)¿Su país promueve suficientemente la bicicleta? 日语 (ja)自転車の活用を後押しするまちづくり デンマークとスイス比較 自行车人的天堂 您所在国家是否做出足够努力，推动大家骑自行车？ 此内容发布于2019年8月16日 上午9:30 最后更新 - 2019年8月16日 -09:30 骑自行车上下班是种很棒的锻炼方式，而且它还有利于环境！许多人以为瑞士是个崇尚骑自行车的国家，但跟丹麦等国比起来，瑞士还是不够完美。实际上，瑞士只有8%的人每天骑自行车，但在丹麦这一比例达到23%。丹麦还有很多让瑞士自行车骑士眼红的地方，但瑞士也在取得稳步的进展。(SRF/瑞士资讯swissinfo.ch) 标签 综合 Neuer Inhalt Horizontal Line Instagram 关注我们 Instagram subscription form subscription form 如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址 电子邮件地址 焦点报导 瑞士简讯 直接民主 政治 经济 文化 社会 科技 多媒体