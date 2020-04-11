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裂壳鸡蛋与交通拥堵 “常态”下的复活节，是怎样的场景？

kids in rabbit costumes

2016年，一群年轻人在卢加诺的Ciani公园为复活节做宣传推广。 (KEYSTONE/Ti-Press/Gabriele Putzu)

Brot Essen

1954年瓦莱州格里米苏亚镇(Grimisuat)的民众在参与复活节游行活动中，一路雀跃地啃着面包、喝着红酒穿过村庄。 (Keystone/Photopress-Archive/By)

Tapping eggs

蛋壳欲裂：依照传统，”敲蛋大赛“游戏双方使用的，必须是经过水煮且用油彩涂鸦装饰过的复活节彩蛋。该照片拍摄于2018年伯尔尼。 (Peter Klaunzer/Keystone)

Young man in suit

”捡鸡蛋“(Eierleset)是瑞士一个古老而悠久的春季习俗。这一传统与宗教并无关联，其传统精髓则在于旺盛的繁衍生育能力和万物复苏、大自然从冬眠中徐徐苏醒。该照片拍摄于2018年。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Altdorf Prozession

在阿尔特多夫镇于耶稣受难日举办的复活节宗教游行期间，仁慈的阿尔特多夫兄弟教会(the Merciful Brothers of Altdorf)成员一路从当地教区教堂，缓缓行进至拉珀斯维尔修道院(Capuchin monastery)。该照片拍摄于2019年。 (Urs Flüeler/Keystone)

Tütschen in Züri

想要在这轮游戏中彼此保持距离，显然是不可能的：1972年苏黎世举办的瑞士复活节传统庆典-“Eiertuetschete”中，熙熙攘攘的人群中，人们拿着煮熟的复活节彩蛋相互磕碰，谁的彩蛋坚硬，谁就是获胜者。 (Keystone/Str)

snowy traffic jam

这张拍摄于2018年的照片，呈现了埃斯特菲尔德(Erstfeld)附近的圣哥达公路隧道口蜂拥而至的车辆驾驶员渴望逃离寒冷的气候和纷飞的大雪、一路向南行驶寻求和煦阳光的场景。 (Urs Flüeler/Keystone)

Egg suspended over a clock tower

一架直升机在纳沙泰尔Diesse Tower上空运送艺术家Mandril创作的巨型复活节彩蛋。 (KEYSTONE/Jean-Christophe Bott)

Man dressed as Jesus

瑞士东南部提契诺州门德里西奥(Mendrisio)每逢濯足节(Maundy Thursday)，都会有200名当地人扮演犹太人以及耶稣受难时在一旁的罗马人、重现基督前往骷髅地场景的“业余演员” ，举办盛大的复活节宗教游行活动。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Sunday Walker

2012年的复活节日(Easter Sunday)，一位路人用镜头捕捉到了上瓦尔登半州隆格恩(Lungern)附近的雪景。 (Keystone/Urs Flüeler)

Unterseen

1941年，在伯尔尼州下塞恩市(Unterseen)的市政厅，正在向民众分发复活节礼物。 (Keystone/Photopress-Archive/Walter Henggeler)

Pleureuses

弗里堡州罗蒙市(Romont)的”送葬“习俗之一：众多象征基督殉难的物品-包括荆棘王冠、鞭子、钉子、锤子和钳子，全都放在红色垫子上。该照片拍摄于2018年。 (Thomas Kern/swissinfo.ch)

Swimmer with eggs on her head

瑞士复活节的另一传统地方习俗，便是苏黎世附近乌斯特(Uster)地区特有的”蓝色鸡蛋下河游泳“(blue egg swim)。该照片拍摄于2019年。 (Walter Bieri/Keystone)

Vintage skier image

双重任务：沃州一年一度的起点自维拉尔(Villars)至终点Bretaye山口的复活节滑雪比赛，规则之一是要求参赛者在一路往山下飞速驰骋的过程中，还得收集沿途中的煮鸡蛋。该照片拍摄于1939年。 (Keystone/Photopress-Achive/Str) 

images of people celebrating Easter

对于许多居住在瑞士的人而言，复活节长周末假期通常是节日宾朋聚会、敦亲睦谊的契机，又或许是一趟启程前往瑞士其他地方、欣赏“风景在别处”的探寻之旅。然而，鉴于瑞士应对新冠疫情所采取的隔离限制措施，今年的复活节却别有一番意味。

每年复活节的一大经典保留“节目”，便是大批患有“阳光饥渴症”的瑞士北方人或翻越、或穿越阿尔卑斯山脉，前往以温暖和煦的气候、湖畔漫步蹊径以及摇曳多姿的棕榈树而著称的提契诺州，来一趟度假漫游之旅。然而今年复活节将至，瑞士官方却敦促居民留在原地、请勿出游，即便部分居民在山间村落或者其他休憩度假胜地拥有的第二套住房或度假屋，正等待主人的光临。

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今年复活节长周末假期，瑞士各城市也会比往日更安静。比方说，保持安全社交距离的防疫举措，使得热衷于复活节彩蛋的人无法在公众场合聚集成群，参与传统的敲蛋大赛。不过，您可以蜗居在家里，和其他家庭成员来一局怡情悦性的比赛，赢得更多的彩蛋。

零售商家们依然获准出售与复活节相关的可食用商品，比如巧克力兔子。虽然近日以来自觉居家隔离的瑞士居民们对烹饪烘培的热情激增，这意味着抢在复活节前夕最后一分钟才匆忙奔向超市的采购者，有可能会不得不面临有限的食材选择，但总体来看，瑞士各大连锁超市目前库存尚且充裕。



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