对于许多居住在瑞士的人而言，复活节长周末假期通常是节日宾朋聚会、敦亲睦谊的契机，又或许是一趟启程前往瑞士其他地方、欣赏“风景在别处”的探寻之旅。然而，鉴于瑞士应对新冠疫情所采取的隔离限制措施，今年的复活节却别有一番意味。



每年复活节的一大经典保留“节目”，便是大批患有“阳光饥渴症”的瑞士北方人或翻越、或穿越阿尔卑斯山脉，前往以温暖和煦的气候、湖畔漫步蹊径以及摇曳多姿的棕榈树而著称的提契诺州，来一趟度假漫游之旅。然而今年复活节将至，瑞士官方却敦促居民留在原地、请勿出游，即便部分居民在山间村落或者其他休憩度假胜地拥有的第二套住房或度假屋，正等待主人的光临。



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今年复活节长周末假期，瑞士各城市也会比往日更安静。比方说，保持安全社交距离的防疫举措，使得热衷于复活节彩蛋的人无法在公众场合聚集成群，参与传统的敲蛋大赛。不过，您可以蜗居在家里，和其他家庭成员来一局怡情悦性的比赛，赢得更多的彩蛋。



零售商家们依然获准出售与复活节相关的可食用商品，比如巧克力兔子。虽然近日以来自觉居家隔离的瑞士居民们对烹饪烘培的热情激增，这意味着抢在复活节前夕最后一分钟才匆忙奔向超市的采购者，有可能会不得不面临有限的食材选择，但总体来看，瑞士各大连锁超市目前库存尚且充裕。





长周末假期 复活节假期，瑞士官方敦促瑞士民众待在家中 虽然近日户外气温回升、春意阑珊，而居民们已连续数周自觉居家隔离、囿于同一屋檐下，然而，瑞士官方建议民众在即将到来的复活节长周末抵制住诱惑，不要外出度假。 此内容发布于2020年4月8日 下午12:20 另外 1 种语言 另外 1 种语言 另外 1 种语言 英语 (en) Swiss urged to stay home during Easter break





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