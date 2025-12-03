NASA署长提名人确认听证 誓加快重返月球

（法新社华盛顿3日电） 美国总统川普两度提名出任国家航空暨太空总署（NASA）署长的艾萨克曼在今天的联邦参议院确认听证会上表示，他的目标，是让美国在重返月球的竞赛中击败竞争对手中国。

42岁的艾萨克曼（Jared Isaacman）是亿万富翁企业家及民间太空人，也是电动车商特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）的密友。川普11月再次提名艾萨克曼担任NASA署长之后，他今天出席罕见的第2次确认听证会。

艾萨克曼告诉参议员，如果获得确认，他将确保2017年在川普首任任内启动的「阿提米丝」（Artemis）月球探索计画取得成功。

艾萨克曼表示：「美国将在我们的伟大竞争对手之前重返月球，我们将在月球表面建立持久存在，以理解并实现科学、经济及国家安全价值。」

川普最初是在赢得2024年大选后宣布提名艾萨克曼，2025年4月撤回，上月再次提出，反映出川普与全球首富、太空探索科技公司（SpaceX）创办人马斯克之间忽冷忽热的关系。

川普春天与马斯克发生争执时曾撤回艾萨克曼的首次提名，当时马斯克主管川普所谓的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）。

不过，川普与马斯克此后似已和解。

●第二次太空竞赛

距离人类上次登陆月球表面已有53年。在冷战时期与苏联的太空竞赛中，美国最后一次完成这一壮举是1972年12月的阿波罗17号（Apollo 17）任务。

在今年4月的首次确认听证会中，艾萨克曼表示他想将重点放在送太空人上火星，但今天他对火星的表述较为谨慎，反而更强调美国尽快重返月球的目标。

但「阿提米丝」计画近年来多次延误，专家9月警告，由马斯克旗下SpaceX开发的月球着陆器可能无法及时准备就绪。

艾萨克曼在听证会上指出，如果出现这种情况，美国可能会被也计画于2030年前登月的中国超越。