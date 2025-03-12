NASA解雇首席科学家等23人 预计将扩大裁员

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（法新社华盛顿11日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）今天宣布，解雇首席科学家和其他员工以遵循总统川普的命令，成为川普政府破坏气候变迁研究一连串动作的最新举措。

NASA这次解雇仅23人，但发言人表示还会裁减更多。

NASA首轮裁员对象主要是凯文（Katherine Calvin）领导的首席科学家办公室（Office of the Chief Scientist），她是知名的气候学家，对联合国重要的气候报告作出贡献。凯文和其他美国代表上个月也被禁止参与在中国举行的重要气候科学会议。

NASA发言人华纳（Cheryl Warner）表示：「为了优化我们的劳动力及遵循行政命令，NASA正开始分阶段削减人力。」华纳还说：「少数人3月10日收到通知，他们被列入NASA的缩减人力名单，这些员工可以选择参加自愿提早退休计画，或完成缩减人力流程。」

到目前为止，NASA避开了这波影响其他机构的大幅裁员潮，据报是川普提名的署长艾萨克曼（Jared Isaacman）在最后一刻干预所致。艾萨克曼是从事电子支付的亿万富豪，同时也是太空探索科技公司（SpaceX）顾客，被视为与马斯克（Elon Musk）关系密切。

今年2月，NASA原已准备解雇约1000名在试用期的人员。然而根据科技新闻网站「科技艺术」（Ars Technica）报导，艾萨克曼要求搁置这波裁员。

非官方的NASA新闻网站「NASA观察」（NASA Watch）引述内部备忘录率先报导新一波裁员，可能显示焦点从研究转向探索。

川普和马斯克都支持人类登陆火星任务。川普在上周的国会演说中表示，美国将「把国旗插上火星，甚至更遥远之处」。

NASA在气候研究上扮演关键角色，运作一系列地球监测卫星、从事空中和地面研究、发展复杂的气候模型，并向研究人员和公众提供开源数据。

川普曾称气候变迁为「骗局」，蔑视联合国和气候科学，在他执政下已二度让美国退出巴黎协定（Paris Agreement）。

川普政府也已解雇美国国家海洋暨大气总署（NOAA）数以百计员工。NOAA是美国另一个重要气候机构，预计还会有更多人员饭碗不保。（译者：徐睿承/核稿：卢映孜）