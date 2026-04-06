NASA阿提米丝2号已进入月球势力圈 绕月在即

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（法新社休士顿6日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）的阿提米丝2号绕月飞行任务今天进入月球势力圈，类似意味月球对任务太空船的引力已大于地球，这也代表阿提米丝2号已进入绕月前最后阶段。

载运阿提米丝2号（Artemis 2）的猎户座（Orion）太空船约于格林威治标准时间今天4时42分（台湾时间6日中午12时42分）进入月球的势力圈（sphere of influence，SOI），即将展开1972年以来人类首度近月飞行，以及人类离地球最远的太空飞行纪录。

NASA的1名官员在线上直播中说，任务的4名太空人如今距离月球仅剩约3万9000英里（约6万2400公里），距离地球则约达23万2000英里（约37万1200公里）。他们也已开始能用肉眼看到人类从未以肉眼见过的月球特徵。

NASA昨天凌晨发布阿提米丝2号太空人拍摄的1张月球画面，当中可见遥远月球上的东方盆地（Orientale Basin）。MASA表示：「这趟任务创下人类首次肉眼看见整个（东方）盆地。」

阿提米丝2号包含3名美国籍和1名加拿大籍太空人，其中葛洛佛（Victor Glover）将成为史上首位绕月飞行的有色人种，科克（Christina Koch）和韩森（Jeremy Hansen）则分别将会是史上首位完成这项壮举的女性和非美国人。