NASA：滞留太空站2名美国太空人18日返回地球

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（法新社华盛顿16日电） 美国国家航空暨太空总署（NASA）说，两名被困在国际太空站（ISS）9个多月的美国太空人将于本月18日晚间返回地球。

魏摩尔（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）将与另1名美国太空人和1名俄罗斯太空人一起乘坐太空探索科技公司（SpaceX）的乘龙号（Crew Dragon）太空船返回地球，太空船在今天凌晨抵达国际太空站。

由于原定接送这两名太空人的波音（Boeing）星际飞机（Starliner）太空船出现推进系统问题，评估不适合将他们送回地球，两名太空人自去年6月以来一直滞留在国际太空站。

NASA在今天晚间的声明中说，已将太空人预计在佛罗里达州海岸的溅落时间提前到18日傍晚5时57分（台湾时间19日清晨5时57分）。NASA原本预计溅落时间不早于19日。

NASA表示：「更新后的返回目标仍让太空站机组人员有时间完成交接，同时在预计本周稍晚天气条件较差的情况下提供操作弹性。」

NASA太空人赫格（Nick Hague）和俄罗斯太空人戈布诺夫（Aleksandr Gorbunov）也将乘坐乘龙号太空船返回，这趟旅程将从17日晚间开始准备关闭舱门时直播。

魏摩尔和威廉斯原本应在数天内往返，结果却被困了9个月，如今准备返回地球，代表他们的磨难即将结束。他们的停留时间比国际太空站太空人大约6个月的标准轮调时间长得多。

但这还是远远比不上NASA太空人卢比欧（Frank Rubio）2023年在国际太空站创下的371天美国纪录，或俄罗斯太空人波利雅科夫（Valeri Polyakov）在和平号（MIR）太空站连续停留437天所创下的世界纪录。（译者：林沂锋/核稿：曾依璇）