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OpenAI喂新闻训练ChatGPT 加国媒体索赔数十亿美元

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（法新社渥太华29日电） 加拿大规模最大的新闻组织今天对美国人工智慧（AI）公司OpenAI提告，指控OpenAI未经许可使用他们的文章协助训练AI聊天机器人ChatGPT，可能让OpenAI损失数以十亿计美元。

根据声明，包括「环球邮报」（The Globe and Mail）与加拿大广播公司（CBC）等媒体指控OpenAI侵犯版权，「搜刮大量内容」并从使用这些内容获利。

这个行为是在未经同意或未付费给新闻机构的情况下做出，这些新闻机构声称这些文章是非法搜刮而来，用来训练人工智慧聊天机器人ChatGPT，为每篇文章索赔2万加币（约新台币47万2000元），赔偿总额可能达到数以十亿计美元。

这个加拿大新闻机构联盟说：「新闻业符合公众利益，而OpenAI使用其他公司的新闻以谋取自己的商业利益并不符合。这是非法的。」

OpenAI发言人回应这起诉讼时表示，OpenAI聊天机器人是使用可公开取得的资料进行训练，是「根据合理使用与相关国际版权原则，这对创作者而言既公平，又支持创新」。

发言人又说，OpenAI也与新闻出版业者合作。

这是加拿大媒体对OpenAI提起的第一桩诉讼案。根据法律文件，这些组织也包括Postmedia、加拿大新闻社（Canadian Press）和「多伦多星报」（Toronto Star）母公司，请求法院发布禁制令，阻止总部设于旧金山的OpenAI继续或在未来「未经授权不当」使用他们的作品。

他说：「当我们拥抱科技创新带来的机会时，所有参与者都必须遵守法律，对我们智慧财产权的使用都必须在公平条件下进行。」

「纽约时报」等出版业者已提出诉讼捍卫自己的内容，而一些新闻组织则选择达成授权协议。

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