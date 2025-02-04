OpenAI宣布与韩国Kakao结盟

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（法新社首尔4日电） 中国竞争对手深度求索（DeepSeek）震撼全球人工智慧（AI）产业后，美国科技公司OpenAI寻求新结盟，执行长阿特曼（Sam Altman）今天宣布，与韩国科技巨头Kakao签署协议。

拥有网路银行、韩国最大叫车App（应用程式）和通讯软体KakaoTalk的Kakao，宣布与OpenAI 建立合作关系之后，可将OpenAI旗下的ChatGPT用于其新AI服务，在AI产业竞争加剧之际，加入以OpenAI为首的全球联盟。

DeepSeek的出现让矽谷陷入疯狂，有人说，DeepSeek的高性能和理论上的低成本，对美国开发者敲响警钟。

阿特曼表示：「我们很高兴能为Kakao数以百万计的用户带来先进的AI，并共同努力将我们的技术整合到服务中，从而改变Kakao用户沟通和联系的方式。」

Kakao执行长郑信雅则说，「Kakao非常了解如何用科技丰富日常生活」，并对与OpenAI建立「策略合作」感到「兴奋」。

阿特曼还在首尔拜会了SK集团董事长崔泰源（Chey Tae-won）以及SK海力士执行长（CEO）郭鲁正（Kwak Noh-Jung），讨论AI储存晶片的合作，包括高频宽记忆体（HBM）和AI服务。

预计他还将在今天稍晚拜会三星电子会长李在�g。