此内容发布于2020年6月4日 上午9:30

瑞士巴塞尔的一间牢房。

(Keystone / Georgios Kefalas)

在巴塞尔城市半州，一名女性收到刑事判决令，被判处有期徒刑。因为当事人只讲法语，没弄懂德语判决令内容，所以错过了上诉日期。此案是瑞士刑法体系中存在缺陷的极好佐证。

在瑞士，检察官有判定6个月以下监禁和罚款的权力，而其判决以书面形式下达，且无需解释。90%至98%的刑事案件均以这种方式得以解决，无需进行听证和审判程序。

随着新《刑事诉讼法》(多语)外部链接的出台，该刑法体系于2011年生效。其目的是，在瑞士全国范围建立协调一致的审判程序。该体系在制定过程中便受到众多批评，因为它扩展了检察官的权力，令检察官在不经法官庭审的情况下自主做出判决成为可能。

但是，在联邦议会审议中，大多数议员对上述原则表示支持，因为新法赋予当事人对刑事命令提起上诉，从而启动庭审程序的权利。

没读懂的判决

可是，如果当事人没有了解法律流程，没能及时上诉，怎么办？最近在巴塞尔城市半州就发生了这样一起案例：检察官以伪造身份证件和非法进入瑞士的罪名判处一名女子45天监禁，上诉期限为10天。

因为从未被法庭传唤，而且只讲法语，这位女性当事人没有立即意识到德语刑事判决令的严重性。虽然她后来提出上诉，但上诉期已过。

由此案可见，瑞士刑事审判系统存在的隐患之大。虽然现行刑法程序更迅速，成本也更低，但是它赋予检察官非常重要的权力，令其有可能在无法官参与的情况下做出错误判决。

不经审判进监狱

此案中，被判决的女子向联邦法院提起上诉，并获得了成功：上级法院指出州级法院在翻译协助上的欠缺。鉴于此种情况，当事人可以提出上诉。

尽管如此，根本问题依然没得到解决：在瑞士，还是会有很多人在不经庭审的情况下，被判入狱。

瑞士资讯swissinfo.ch

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