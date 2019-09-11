非政府组织对各国政府的新闻自由宣言表示怀疑。它们呼吁政府帮助释放被监禁的记者，并协助对新闻工作者遇害案件进行调查。 (Keystone / Lynn Bo Bo)

去年一位著名沙特专栏作家惨遭暗杀，瑞士不参与共同谴责的决定，令新闻记者及捍卫他们的活动家心生疑惑：伯尔尼对其推动全球新闻自由的努力究竟有几分认真？

就在新闻记者贾马尔·哈苏吉(Jamal Khashoggi)在沙特驻伊斯坦布尔领馆被杀(英)外部链接之后约六个月，国际社会罕见地对沙特的人权记录进行了严厉谴责。所有欧盟成员国和其他数个国家在日内瓦签署声明，呼吁这个海湾国家与联合国调查这起谋杀案的报告员合作。但瑞士拒绝加入(多语)外部链接。

无国界记者组织瑞士分部秘书长德尼斯·玛斯梅江(Denis Masmejan)称，该组织强烈谴责这一决定，“瑞士传统上是捍卫人权的国家，尤其是言论自由和新闻自由。”

面对该国对经济利益的珍视以及长期确立的中立地位，瑞士官员在小心平衡。这一良苦用心在此事件中暴露无遗。似乎伯尔尼仍然更加倾向于私下谴责，而非公开施压，但保护媒体自由的新倡议可能会推动瑞士在全球舞台上扮演更引人注目的角色。

2018年哈苏吉遇害后不久，瑞士同其他巴黎和平论坛的成员国一道签署了联合声明，称其对新闻自由面临的威胁忧心忡忡，并有共同意愿推动一项受到无国界记者组织领导的倡议启发(英、法)外部链接的“信息与民主”项目。就在今年夏天，瑞士还签署了由加拿大和英国发起的《全球媒体自由承诺》(英、法)外部链接。

该《承诺》于今年7月在伦敦召开的第一届全球媒体自由大会上公之于众，“旨在敦促各国承诺共同努力，应对世界范围内对媒体自由正在发生的侵犯与践踏。”在伯尔尼的加拿大驻瑞大使馆政治参赞克里斯滕·安博尔(Kristen Ambler)如是说。

安博尔还补充道，现有26个国家签署了《承诺》，同时本月在纽约召开的下届联合国大会期间也将组织边会活动，届时将公布更新后的签署方名单。

“同样的罪行将重复发生”

尽管如此，有鉴于国际社会对哈苏吉事件类似情形的反应程度，批评家对此类文件最终具备的影响力依然持怀疑态度。哈苏吉遇害案、其他针对记者的暴力事件、以及逼迫媒体装聋作哑的案例，都在试探各国除了做出空泛的宣言之外，究竟有多少真正的意愿和能力在具体事件中为媒体自由挺身而出。

联合国法外处决问题特别报告员阿涅丝·卡拉马尔(Agnès Callamard)在发表于《华盛顿邮报》的一篇文章》(英)外部链接中指出，对沙特记者的死亡“尚无多少有效的国际响应”。有些国家对相关个人的制裁“并未解决沙特高层领导人的责任问题”。

卡拉马尔也指出：“没有国际行动，类似的罪行显然将重复上演。”她还建议联合国秘书长援引此前政治暗杀案中的成例，发起调查。

特别报告员也认为联合国应当为“刑事调查故意针对记者和人权卫士的杀戮”建立独立的机制。

正当各国在伦敦签署《全球媒体自由承诺》之际，包括无国界记者国际在内的多家非政府组织也敦促各国(英)外部链接采纳卡拉马尔提出的建立此机制的建议，并为之提供资金。非政府组织在对《全球承诺》表达一定程度的怀疑情绪的同时，也列出了一系列国家政府应采取的步骤以在发生记者被监禁、杀害、或攻击的时候“追究其自身及其他国家政府的责任”，并“呈现切实可见的进展”。

私下谴责

当被问及瑞士就哈苏吉被害一事以及2017年在马耳他发生的女记者达芬妮·卡鲁阿娜·加利西亚(Daphne Caruana Galizia) (英)外部链接遇害案持何态度时，外交部的皮埃尔-亚兰·埃尔茨琴格(Pierre-Alain Eltschinger)表示，就具体案件而言，瑞士这个坐落在阿尔卑斯山上的国家“通过双边渠道处理事件”，并就“最为令人忧心忡忡的情势”在多边论坛上发声。他进一步补充说，外交官员“在双边渠道的多个场合，同时也在日内瓦人权理事会”提及了这位沙特异见者的案例。



这位外交发言人指出，瑞士“采取了符合瑞士利益的实际行动”以真正落实《媒体自由承诺》，例如创建了“媒体自由联盟”，供签署《承诺》的各国协调国际行动。

埃尔茨琴格还说，瑞士参与了多种其他捍卫媒体自由的倡议，例如正与联合国教科文组织一同在非洲法语区开展强化言论自由的行动，或是通过欧洲安全与合作组织的一项项目改善女性记者在网络空间里的安全性。

维系民主进程

在无国界记者组织提出的民主与信息倡议旗下的一份宣言(多语)外部链接中，各非政府组织除了要确保媒体的权利得到尊重，还对保留一方“沟通与传递信息的净土”，从而“让权利和民主真正活起来”忧心不已。据宣言的起草者认为，目前包括政治操控媒体及所谓的在线“去信息化”在内，都是活生生的威胁。

就在上月，无国界记者组织的倡议得到了高调的政治支持。七国集团一致通过了对名为“信息与民主伙伴计划”的一项政治进程的支持决定。无国界记者国际认为(多语)外部链接，这将“令落实具体保障措施成为可能”。

埃尔茨琴格表示，外交部“正在研究”瑞士加入这项伙伴计划的“可能性”。部分国家已确定在本月晚些时候于联合国大会期间签署该计划。

尚不清楚该计划究竟涵盖哪些具体承诺，留待其在纽约揭开面纱时一解疑惑。

但对无国界记者组织瑞士的玛斯梅江而言，他对瑞士的最终决定走向何方心知肚明。他在一封电邮中写到：“这一并不具备法律约束力的文本为保证公民获得自由而可靠的信息奠定了基础，而后者又是民主正常运作的前提条件。”

民主与去信息化 为纪念国际民主日(9月15日)，加拿大驻瑞大使馆、英国大使馆、瑞士资讯网将共同主办题为去信息化及其对民主进程的影响的讲座。活动定于9月12日举行，并将邀请牛津互联网研究院研究员萨曼莎·布拉德肖(Samantha Bradshaw)和苏黎世大学政策分析学教授法布里奇奥·吉拉第(Fabrizio Gilardi)出席讨论，瑞士资讯记者Geraldine Wong Sak Hoi将主持讲座。公众入场免费，欢迎参加(英)外部链接。

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新闻自由 台湾和香港： “民主岛屿”会沉没，还是会崛起？ 香港示威、被水军操纵的台湾2020总统大选、新疆“再教育营”、中国 “洗脑”宣传……在上周日(9月1日)举办的伯尔尼首届“全球记者-真实故事奖”期间，来自台湾媒体人和驻亚洲地区瑞士记者共聚一堂，分享各地区记者采访境遇，聚焦香港、台湾和中国当下热议话题。 作者： Patrick Boehler

瑞士资讯swissinfo.ch

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