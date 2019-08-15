從2020年2月2日起，赴瑞遊客必須得為申根簽證申請支付更高的費用。 (¬© Keystone / Anthony Anex)

瑞士現已決定就申根簽證申請與歐盟申根簽證改革方案保持一致，對成人(12歲以上)及6至12周歲兒童來說，此舉將導致申請赴瑞士申根簽證費用出現不同程度的上漲。



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雖然瑞士並非歐盟成員國，但該國自2008年12月12日便加入了申根區，因此，它必須採納日前經歐洲議會批准的申根簽證改革方案。新方案明言，將視一國重新接納非法移民情況簽發申根簽證，即一國是否與歐盟合作重新接納被遣返的非法移民，會影響到該國申根簽證處理時長、簽證有效期限以及簽證費用高低等。



自2020年2月2日起，前往瑞士的申根簽證申請費用，針對成人申請者，將由現行的60歐元上調至80歐元(折合人民幣為從目前簽證費470元上調至628元)；面向6至12歲未成年人申請者的簽證申請費用漲幅較大，會在目前5歐元的基礎上上調至40歐元(折合人民幣為從目前簽證費39元上調至314元)。



不過，上述簽證費用上漲的同時，帶來的是簽證申請手續的快捷、簡化。赴瑞士申根簽證申請時間，從目前只能提前三個月開始申請，變更為可提前六個月提交申請。與此同時，申請人還可以選擇在網上填寫、提交申請表。



新方案還意在為經常性造訪瑞士-或申根區國家、且簽證記錄良好的訪客統一多次入境簽證有效期，最短為1年，其後可隨申請者的申請次數遞增年限，但最長不得超過5年。這意味著，在護照有效期內並且符合入境條件者，在過去兩年獲得併合法使用一年多次往返申根簽證，可申請兩年多次往返；在過去三年獲得併合法使用兩次多年往返申根簽證，可申請五年多次往返。

瑞士政府聲明(多語)外部链接，此舉將減輕旅行常客的簽證申請負擔，亦可降低(瑞方)行政成本。



swissinfo.ch/mga

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