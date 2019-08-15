从2020年2月2日起，赴瑞游客必须得为申根签证申请支付更高的费用。 (¬© Keystone / Anthony Anex)

瑞士现已决定就申根签证申请与欧盟申根签证改革方案保持一致，对成人(12岁以上)及6至12周岁儿童来说，此举将导致申请赴瑞士申根签证费用出现不同程度的上涨。



虽然瑞士并非欧盟成员国，但该国自2008年12月12日便加入了申根区，因此，它必须采纳日前经欧洲议会批准的申根签证改革方案。新方案明言，将视一国重新接纳非法移民情况签发申根签证，即一国是否与欧盟合作重新接纳被遣返的非法移民，会影响到该国申根签证处理时长、签证有效期限以及签证费用高低等。



自2020年2月2日起，前往瑞士的申根签证申请费用，针对成人申请者，将由现行的60欧元上调至80欧元(折合人民币为从目前签证费470元上调至628元)；面向6至12岁未成年人申请者的签证申请费用涨幅较大，会在目前5欧元的基础上上调至40欧元(折合人民币为从目前签证费39元上调至314元)。



不过，上述签证费用上涨的同时，带来的是签证申请手续的快捷、简化。赴瑞士申根签证申请时间，从目前只能提前三个月开始申请，变更为可提前六个月提交申请。与此同时，申请人还可以选择在网上填写、提交申请表。



新方案还意在为经常性造访瑞士-或申根区国家、且签证记录良好的访客统一多次入境签证有效期，最短为1年，其后可随申请者的申请次数递增年限，但最长不得超过5年。这意味着，在护照有效期内并且符合入境条件者，在过去两年获得并合法使用一年多次往返申根签证，可申请两年多次往返；在过去三年获得并合法使用两次多年往返申根签证，可申请五年多次往返。

瑞士政府声明(多语)外部链接，此举将减轻旅行常客的签证申请负担，亦可降低(瑞方)行政成本。



swissinfo.ch/mga

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