9月14日的袭击过后，沙特工程师在修理石油加工设备。美国为此指责伊朗。瑞士不止在沙特阿拉伯代表伊朗的利益和在伊朗代表沙特阿拉伯的利益，它还在伊朗代表美国的利益。

(Keystone)

随着中东局势日趋紧张、石油价格不断上涨，瑞士作为美国与伊朗之间斡旋者的身份又再次受到舆论关注，瑞士外交部也在提供自己的斡旋调节服务(good offices)。这种也被称作“善意服务”的使命是什么? 为什么中立的瑞士要参与其中？

“当两国彼此宣战，他们做的第一件事就是中断外交关系。那是他们所能做的最愚蠢的事-但这种事总是会发生，”现已退休的前瑞士驻伊朗大使菲利普·韦尔蒂(Philippe Welti)曾于2013年告诉瑞士资讯swissinfo.ch。

“两国一旦断交，处理关系的需要就变得更加紧迫，因为你不再是自己来做了。你需要一个第三方来接手，由于瑞士未参与过上世纪40年代的任何战事，因此请瑞士人来处理各种利益便显得尤为合适。”



如今依然如此，外交部解释。“瑞士能在别人被缚住手脚无法施展的地方架设桥梁，因为瑞士既不属于任何大国集团，也没有什么隐秘的动机。”

架设桥梁采用的是提供斡旋服务(多语)外部链接和担任中立保护国(多语)外部链接的形式，外交部称之为“由一个第三国或中立机构采取的所有外交与人道主义方面的主动行动，旨在解决某个双边或国际冲突，或是将各方拉到谈判桌前”。

实际上这意味着作为沟通的渠道。韦尔蒂曾透露，成功需要三个条件。“技术上要有操作性，以便信息能够不分昼夜顺利送达。其次要做到完全保密。最后还应毫无偏见，忠实对待所传达的信息-因为若是口头信息，那么就总有被第三方改动的可能。所传达的信息里不应包含任何我个人的东西。”

长期传统

无论是作为断交两国间的信使，还是试图积极地斡旋和寻求解决办法，瑞士的善意服务都已有着长期的传统。

早在19世纪，这个阿尔卑斯山国就已首次担任中立保护国的角色。在1870-71年发生的普法战争期间，瑞士曾代为处理巴伐利亚王国和巴登大公国在法国的利益。

瑞士作为中立保护国的“黄金时期”还是第二次世界大战期间：到1943-44年，瑞士要兼顾35个国家的219个中立保护国委托任务。

冷战也造成了对瑞士善意服务的需求，1973年时瑞士曾有24个委托任务。但自此以后，瑞士作为中立保护国的委托任务下降至六个：伊朗在埃及的中立保护国、美国在伊朗的中立保护国、俄罗斯在格鲁吉亚和格鲁吉亚在俄罗斯的中立保护国，伊朗在沙特阿拉伯和沙特阿拉伯在伊朗的中立保护国。

只要所有参与方都同意，那么瑞士可以主动提出担任斡旋角色，也可以在有关国家或方面的要求下执行这一职责。例如今年4月，瑞士宣布在“善意服务”协议下将在委内瑞拉代表美国的利益，但这需要委内瑞拉的同意才能正式生效。



瑞士资讯swissinfo.ch

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