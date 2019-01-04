前联邦委员帕斯卡尔·库什潘(中)曾经很喜欢跟公众亲密接触。

(Dominic Favre / Keystone)

这是个能够占据你全部生活的全日制工作。从元旦这天起，当卡琳·凯勒-苏特(Karin Keller-Sutter)和维奥拉·阿姆海尔特(Viola Amherd)正式加入联邦委员会时，将会亲自品尝到其中的酸甜苦辣。



从明年开始她们将成为公众人物，无法再享受隐姓埋名逛大街的乐趣。几位前联邦委员的一名个人助理向瑞士资讯swissinfo.ch讲解，她们将会面临什么样的重大改变。



无论她们走到哪里，都会受到众人的关注。作为各自所属联邦部门的新部长-阿姆海尔特将主管国防事务，而凯勒-苏特将出任司法部长，这两位女性将管理数百名下属，并且从一开始就要负责做出各种决定。而这一挑战，还没算上要吸收消化的围绕权利义务、各种卷宗、决策程序、行政与安全措施等等的海量新信息。

与此同时，在她们发表公开讲话时，会有成百上千的记者掂量她们说的每一句话、每一个词。而在私人时间-如果她们在工作之外还有私人生活的话-她们也会成为瑞士街头巷尾熟悉的面孔。

“政府部长都是非常公众的公众人物。不过在我国，他们继续乘公交或者步行穿过伯尔尼去喝杯咖啡的事并不罕见，比如帕斯卡尔·库什潘(Pascal Couchepin，曾于1998-2009年任联邦委员)，”斯特凡·尼恩利斯特(Stefan Nünlist)表示，他曾在库什潘和让-帕斯卡尔·德拉米拉(Jean-Pascal Delamuraz，1983-1998年任联邦委员)手下工作。

“瑞士特色”

在公众场合，人们不会仅仅满足于驻足凝视，大家还想走上前和他们握握手，聊几句天。“德拉米拉和库什潘对此一点儿都不在意。恰恰相反，他们很喜欢这样的接触。这可能也是他们接受这个职务的原因之一，”尼恩利斯特透露。

“大多数人很高兴认识政府委员。人们对联邦委员会及其各位部长仍心存尊敬。这是典型的瑞士特色。”



来自瓦莱州(Valais)的阿姆海尔特和圣加仑州(St Gallen)的凯勒-苏特很可能搬来伯尔尼住，或至少在首都附近租个第二居所。部长的工作日一般从早晨7点开始，到晚上10-11点左右才结束。



跟其他部长一样，新部长也将享有用两辆车的权利，一辆配有司机供官方活动使用，另一辆则作私人用途。她们可以自由选择汽车的品牌与车型，但每辆车的价格不得超过10万瑞郎(约合69.88万人民币)。部长们还可配备两部电话，一部座机安装在自己家里，另一部是手机。



不要涉足

新部长上任后，会有一大群下属协助他们免犯错误。不过迟早会有他们的笑话传播开来，比如凯勒-苏特的前任约翰·施耐德-阿曼(Johann Schneider-Ammann)鼓励瑞士人要笑口常开以增进健康的视频，就曾在网上疯传。

“显然他的下属未能意识到视频的可笑之处，否则他们一定不会放行，”尼恩利斯特说道：“他甚至成功引起美国前总统奥巴马的注意。”施耐德-阿曼对这整件事一笑置之，说明这位前任经济部长拥有一项处于权势地位的人应有的基本技能：不把自己太当回事儿的能力。

经得起批评

阿姆海尔特和凯勒-苏特没有一天不会出现在媒体上。她们必须习惯于经受各种批评，还不能有所反应。而且没有人教她们该怎样做。

联邦委员们从未发过脾气-或至少尼恩利斯特不记得有谁发过。他说这主要是由候选人的个性决定的。“在我国，政府有非常多的政治经验。他们知道怎样评价各种攻击，也知道怎样区分对人和对事的批评，”他指出。



还一定要记得，政府内部的更替几乎完全是议会成员的责任。

“议会通常非常了解自己的成员，很清楚选的是谁……这个工作需要许多努力和特别的能力才能胜任，”尼恩利斯特表示。



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