同世界其他各地一样，瑞士的非异性恋者社区仍然是受歧视或攻击的对象。 (Keystone / Jagadeesh Nv)

歧视同性恋者仍能被接受吗？这是瑞士人民2月9日要回答的问题。极端保守派发起了全民公投，反对一条将同性恋恐惧(简称“恐同”)行为纳入犯罪的新刑事标准，因为他们担心这会侵犯言论自由。非异性恋捍卫者们正积极采取行动。



在瑞士，年轻的女同性恋者、男同性恋者和双性恋者自杀的可能性是异性恋者的二至五倍。“同性恋健康”项目数据说明了问题的严重性。此外，他们还是许多恐同攻击行为或恐同言论的目标，媒体上就经常报道类似事件。大多欧洲国家已经在该领域立法。法国、奥地利、丹麦和荷兰的法律对恐同行为进行刑事处罚。

然而，瑞士尚未立法保护非异性恋群体(女同性恋者、男同性恋者、双性恋者、跨性别者、酷儿和间性人）。《刑法》第261条第2款(多语)外部链接，又称反种族主义标准，有效地惩处了基于种族、民族或宗教信仰的歧视，却不包括基于性取向或性别认同的歧视。这个空白使瑞士遭到了多个国际组织的告诫，例如联合国人权理事会在上一次普遍定期审议期间(多语)外部链接和欧洲反对种族主义和不容忍委员会都曾就此提出警告。

+在瑞士作为一名同性恋-双性恋或跨性别者外部链接

具体而言，法律不会承认人身攻击行为的恐同性质。类似“所有同性恋者进集中营”的普遍言论也不会受到惩罚。此外，联邦法院拒绝承认非异性恋者维权协会的性质。

议会草案 信息框结尾

为了更好地保护性少数群体，议会同意修订法律，这是社会民主党议员马蒂亚斯·雷纳德(Mathias Reynard)2013年提出的议会动议的一部分。该法案建议增加性取向歧视的内容，以完善反种族主义标准。



但联邦院(上议院)议员们拒绝将该条款扩展至与性别认同有关的歧视行为，即涉及间性人或跨性别者的内容。大部分议员认为，性别认同的概念“过于模糊”。因此，间性人或跨性别者将无法获得更好的保护。



违反反种族主义标准者将面临最高三年监禁。由于这类行为会被追究法律责任，因此当局一旦获悉基于性取向的仇恨和歧视行为时就应介入。但另一方面，协会作为当事方和求助途径的性质依然得不到承认。

谁反对？ 信息框结尾

小型超保守基督教党派联邦民主联盟(UDF)认为，新标准是对言论自由的侵犯。该党2004年就曾反对过同性婚姻，这次选择了全民公投。尽管收集签名的方法存在争议(法)外部链接，但该党还是设法收集到所需的5万多个签名。因此，最终的话语权就交给了人民，他们将在2月9日表态决定在瑞士恐同是否还能被接受。



两个委员会正积极活动(法)外部链接，反对恐同入刑。第一个委员会主要由联邦民主联盟和瑞士人民党(UDC /右翼保守党)党员组成。第二个则由非异性恋人士组成，他们表示希望拥有相同权利，但又不想获得特殊保护。



反对者将刑法第261条第2款的扩充内容称之为“审查法”。他们究竟害怕审查什么呢？联邦民主联盟瑞士法语区代表马克·弗吕(Marc Früh)向瑞士法语广播电视台(RTS)解释说,“一名医生应该能够解释同性恋的积极方面，也能解释其消极方面”，且不必担心遭到起诉。该委员会还认为，出于良心的考虑，酒店老板应能够拒绝向同性恋夫妻出租房间，糕点师能够拒绝为他们制作结婚蛋糕。



谁赞成？ 信息框结尾

除联邦民主联盟外，所有主要政党和政府都支持议会草案，并希望给予性少数群体更多保护。全民公投议案提交后，同性恋维权组织成立了“支持反歧视”委员会(多语)外部链接。



该委员会重申，因性取向而遭受人身攻击或侮辱的受害者已经能提出申诉。但当诽谤行为涉及整个群体，如同性恋群体时，“现行法律则完全无用”。“有些言论煽动了暴力。正是这种仇恨导致一位父亲杀死了自己的同性恋儿子，两个女人因在大街上牵手而遭到殴打”，瑞士女同组织“粉红十字”法语区总干事穆里尔·瓦格(Muriel Waeger)在一份公报(多语)外部链接中说。

数据缺乏 信息框结尾

瑞士的恐同问题很难量化，因为当局没有相关犯罪记录。自2016年11月以来，非异性恋者服务热线(多语)外部链接记录了所有向其报告的反同性恋或反跨性别案例。2016年11月至2017年12月期间共记录了95例，约每周两起。

(1)

非异性恋者维权组织坚信，这些数字只是冰山一角。因此多年来他们一直要求国家对该问题进行全面统计。9月，国民院(下议院)接受了保守民主党(PBD/右翼)议员罗斯玛丽·夸兰迪(Rosemarie Quadranti)的动议。该案文还需获得联邦院的批准。要求建立登记册的动议也已提交十三个州。苏黎世市已承诺将统计这些数据。



然而，其他国家统计的数据结果令人担忧。法国内政部长表示，法国2018年的恐同犯罪上升了34.3％。“恐同SOS”协会(SOS-Homophobie)表示反女同犯罪增加了42％。

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