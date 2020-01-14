同世界其他各地一樣，瑞士的非異性戀者社區仍然是受歧視或攻擊的對象。 (Keystone / Jagadeesh Nv)

歧視同性戀者仍能被接受嗎？這是瑞士人民2月9日要回答的問題。極端保守派發起了全民公投，反對一條將同性戀恐懼(簡稱“恐同”)行為納入犯罪的新刑事標準，因為他們擔心這會侵犯言論自由。非異性戀捍衛者們正積極採取行動。



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在瑞士，年輕的女同性戀者、男同性戀者和雙性戀者自殺的可能性是異性戀者的二至五倍。“同性戀健康”項目數據說明了問題的嚴重性。此外，他們還是許多恐同攻擊行為或恐同言論的目標，媒體上就經常報導類似事件。大多歐洲國家已經在該領域立法。法國、奧地利、丹麥和荷蘭的法律對恐同行為進行刑事處罰。

然而，瑞士尚未立法保護非異性戀群體(女同性戀者、男同性戀者、雙性戀者、跨性別者、酷兒和間性人）。《刑法》第261條第2款(多語)外部链接，又稱反種族主義標準，有效地懲處了基於種族、民族或宗教信仰的歧視，卻不包括基於性取向或性別認同的歧視。這個空白使瑞士遭到了多個國際組織的告誡，例如聯合國人權理事會在上一次普遍定期審議期間(多語)外部链接和歐洲反對種族主義和不容忍委員會都曾就此提出警告。



+ 在瑞士作為一名同性戀-雙性戀或跨性別者外部链接



具體而言，法律不會承認人身攻擊行為的恐同性質。類似“所有同性戀者進集中營”的普遍言論也不會受到懲罰。此外，聯邦法院拒絕承認非異性戀者維權協會的性質。

議會草案 信息框结尾

為了更好地保護性少數群體，議會同意修訂法律，這是社會民主黨議員馬蒂亞斯·雷納德(Mathias Reynard)2013年提出的議會動議的一部分。該法案建議增加性取向歧視的內容，以完善反種族主義標準。



但聯邦院(上議院)議員們拒絕將該條款擴展至與性別認同有關的歧視行為，即涉及間性人或跨性別者的內容。大部分議員認為，性別認同的概念“過於模糊”。因此，間性人或跨性別者將無法獲得更好的保護。



違反反種族主義標準者將面臨最高三年監禁。由於這類行為會被追究法律責任，因此當局一旦獲悉基於性取向的仇恨和歧視行為時就應介入。但另一方面，協會作為當事方和求助途徑的性質依然得不到承認。

誰反對？ 信息框结尾

小型超保守基督教黨派聯邦民主聯盟(UDF)認為，新標準是對言論自由的侵犯。該黨2004年就曾反對過同性婚姻，這次選擇了全民公投。儘管收集簽名的方法存在爭議(法)外部链接，但該黨還是設法收集到所需的5萬多個簽名。因此，最終的話語權就交給了人民，他們將在2月9日表態決定在瑞士恐同是否還能被接受。



兩個委員會正積極活動(法)外部链接，反對恐同入刑。第一個委員會主要由聯邦民主聯盟和瑞士人民黨(UDC /右翼保守黨)黨員組成。第二個則由非異性戀人士組成，他們表示希望擁有相同權利，但又不想獲得特殊保護。



反對者將刑法第261條第2款的擴充內容稱之為“審查法”。他們究竟害怕審查什麼呢？聯邦民主聯盟瑞士法語區代表馬克·弗呂(Marc Früh)向瑞士法語廣播電視台(RTS)解釋說,“一名醫生應該能夠解釋同性戀的積極方面，也能解釋其消極方面”，且不必擔心遭到起訴。該委員會還認為，出於良心的考慮，酒店老闆應能夠拒絕向同性戀夫妻出租房間，糕點師能夠拒絕為他們製作結婚蛋糕。

誰贊成？ 信息框结尾

除聯邦民主聯盟外，所有主要政黨和政府都支持議會草案，並希望給予性少數群體更多保護。全民公投議案提交後，同性戀維權組織成立了“支持反歧視”委員會(多語)外部链接。



該委員會重申，因性取向而遭受人身攻擊或侮辱的受害者已經能提出申訴。但當誹謗行為涉及整個群體，如同性戀群體時，“現行法律則完全無用”。“有些言論煽動了暴力。正是這種仇恨導致一位父親殺死了自己的同性戀兒子，兩個女人因在大街上牽手而遭到毆打”，瑞士女同組織“粉紅十字”法語區總幹事穆里爾·瓦格(Muriel Waeger)在一份公報(多語)外部链接中說。

數據缺乏 信息框结尾

瑞士的恐同問題很難量化，因為當局沒有相關犯罪記錄。自2016年11月以來，非異性戀者服務熱線(多語)外部链接記錄了所有向其報告的反同性戀或反跨性別案例。2016年11月至2017年12月期間共記錄了95例，約每週兩起。

(1)

非異性戀者維權組織堅信，這些數字只是冰山一角。因此多年來他們一直要求國家對該問題進行全面統計。9月，國民院(下議院)接受了保守民主黨(PBD/右翼)議員羅斯瑪麗·誇蘭迪(Rosemarie Quadranti)的動議。該案文還需獲得聯邦院的批准。要求建立登記冊的動議也已提交十三個州。蘇黎世市已承諾將統計這些數據。



然而，其他國家統計的數據結果令人擔憂。法國內政部長表示，法國2018年的恐同犯罪上升了34.3％。“恐同SOS”協會(SOS-Homophobie)表示反女同犯罪增加了42%。

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