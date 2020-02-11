位于苏黎世郊区Rueschlikon的IBM实验室中，一名女性助理研究员在扫描隧道显微镜前。

(Keystone / Alessandro Della Bella)

联合国将2月11日定为“妇女和女童参与科学国际日”。因为科研领域中的女性人数依然太少-在瑞士也不例外。

“受不平等观念和偏见之累的女性成千上万，她们的潜力、智慧与创造力不应被剥夺…… 人类世界会从她们的潜力中大大获益，在科学研究领域也是一样。在2020年“妇女和女童参与科学国际日”之际，联合国教科文组织总干事奥德丽·阿祖莱(Audrey Azoulay)写道。

根据该联合国组织提供的数据，目前全球科研人员中，女性所占比例不到30％；另外，选择攻读STEM(科学、技术、工程、数学)相关领域专业的女大学生比例不到学生总数的三分之一。

在瑞士情况如何？

正如欧洲执委会《2018年数字统计》(英)外部链接显示的那样，在上述领域，瑞士做得并不比其他国家更好。和在邻国一样，瑞士女性的社会上升空间越来越窄。

联邦统计局2018年最新公布的《妇女与科学》(多语)外部链接报告确认了上述事实：目前高校中，51%的在校生学生是女生。学士和硕士学位的女毕业生更是占到总毕业生人数的54%。但是，女性的发展轨迹在更高处“受阻”：在博士生中，女生比例为44%；中级研究员中，41%为女性；而能做到科研事业最高职位的女性比例仅为23%。



职务越高，女性越少

科研领域层级越高，女性越少-这似乎是一个全球性的现象，在政治、行政或私人经济等其他领域也是如此。

瑞士法语区《时报》(Le Temps)在不久前的一篇文章中提到洛桑大学附属医院(CHUV)的例子：在那里的实习学生和助理医师中，女性占大多数(2017年比例为62％)。但是再往上，女性比例则呈直线下降趋势：只有28％的主治医师和12％的主任医师是女性。



(swissinfo.ch)

改变结构，也要改变观念

无论是科研还是其他领域，在竞争激烈的环境中，职业生涯起步得都很早。在男性勇往直前时候，许多年轻女性却放慢了脚步，将生活重心放在了家庭。瑞士国家科学基金会(SNSF)平等问题委员会主席Susan Gasser早在2014年就曾写道：“我认为，这是源于‘家庭和学术生涯无法兼顾’的假设和错误信念。还有一种更糟糕的观念，即‘男性比女性更适合从事研究工作’。”

“科学家一定得是男性”这种过时的论调深植人心。只消看看诺贝尔化学、物理和医学奖获得者的统计数据。一个多世纪以来，只有不到5％的获奖者是女性。在组建研究团队时，男性教授自然也会倾向于聘用年轻的男性研究员。观念虽然在发生着变化，但速度非常缓慢。



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只为了女性

为了激励有成为教授潜力的、富有才华的女性研究人员，国家科学基金会于2017年创建了PRIMA(促进学术界女性)补贴制度。该基金向女性研究员及其团队提供5年的薪金支持，以保证其独立进行自己的科研项目。第一年就有22位年轻女学者受益。女性科学家们的研究项目涉及范围广泛，这也证明：女性在各个科学领域都可以表现出色。



瑞士资讯swissinfo.ch

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