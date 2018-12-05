欧洲核子研究中心(CERN)的科学家团队现已关闭大型强子对撞机(LHC)，以便在未来两年停止运行期间完成对这套世界上最大的粒子加速器设施的大规模升级翻新。
欧洲核子研究中心在本周一(11月3日)发布的公开声明(英)外部链接中表示，自2015年迄今，大型强子对撞机的优越表现已“远超预期”。它在13万亿电子伏特(TeV)能量级别上成功实现了约1600亿次质子碰撞，并且在5.02万亿电子伏特的能量级别上为科学家们提供了重离子碰撞的大规模数据集。
这些碰撞生成了海量数据，目前，这些多达300千万亿字节(俗称“拍字节”，即百万个千兆字节)的浩瀚数据均在欧洲核子研究中心数据中心磁带库得以永久性存档。据欧洲核子研究中心介绍：“这相当于在长达1000年的时间段里一周7天24小时无间断的流媒体直播(即网络直播)所产生的数据！”
“除了诸多喜人的成果，回溯过去数年，大型强子对撞机实验也帮助我们洞悉希格斯玻色子(英)外部链接的各项特性上取得了长足的进步，”欧洲核子研究中心主任法比奥拉·吉亚诺蒂(Fabiola Gianotti)表示。
“希格斯玻色子是一种特殊的粒子，与我们截至目前所观测的其他基本粒子存在极大差异。它的特性或许能为我们提供超出现有物理学标准模型且有用的指征。”
改进后全新的大型强子对撞机，预计将于2021年春重新启动。
位于日内瓦的法国和瑞士边境的欧洲核子中心的大强子对撞机试验是为了什么？它所产生的黑洞真的能毁灭地球吗？ 带着这些问题，我们来到了这个神秘的核子中心。在这里工作的任忠良先生向我们介绍了CERN和大强子对撞机情况。
Keystone-SDA/ts
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