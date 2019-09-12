是时候为不堪重负的小心脏赐予午睡的力量了

(Keystone / Andree-noelle Pot)

最新研究显示，每周午睡一次或两次，可使心脏病发作或中风的风险降低一半。不过，无论是每周提高小憩打盹的频率，还是延长午睡时间，都未发现该行为会与心脏病发作或中风存在必然联系。



偷得浮生半刻闲。白天慵懒地打个盹儿，究竟有何裨益？围绕午睡对心脏健康影响的研究已极尽详致，无需赘言。然而，许多业已发表的研究结论尚未涉及午睡频率问题。



近日刊登在综合医学期刊《英国医学杂志》(British Medical Journal)的子刊《心脏》(Heart publication)上的最新研究成果(英)外部链接，对午睡频率、平均单次午睡时长、以及致命与非致命的心血管类疾病发作的风险-譬如心脏病发作、中风或心力衰竭-之间存在的关联，进行了细致的研究分析。



通过对定居于瑞士西部城市洛桑、年龄介于35至75岁、经随机选择出的3462名居民长达5年的监测分析，研究人员发现，和完全没有午睡习惯的人相比，偶尔午休-也就是频率为每周一到两次午睡的人，无论是心脏病发作、中风、还是心力衰竭的几率都近乎减半(48%)。



与此同时，研究人员也表示，他们并未发现更频繁的午睡或午睡时间长短与心血管疾病发作几率高低存在关联。



有趣的是，和那些坦言自己白天根本从来不打盹的人相比，“午睡爱好者”(被界定为每周会午睡3-7次者)，往往呈现出年龄较长、以男性居多、有吸烟嗜好、体重偏高、并且夜间睡眠时间普遍较长的共性特点。



正如这项科研论文的撰写者在《心脏》杂志上所写的那样：“也是时候为不堪重负的小心脏赐予午睡的力量了。”那么今天，您午睡了吗？





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swissinfo.ch/sb

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