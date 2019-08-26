攝於瓦萊州 (Vallese)的阿萊奇冰川 (Aletsch)，自1850年以來瑞士冰川已經減少了60%。 (Keystone / Anthony Anex)

氣候變暖導致阿爾卑斯冰川正在消失。山裡的人們向神明祈禱，而研究人員們卻在試圖通過技術手段減緩冰川的融化進程。



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當五月初的瑞士被白毯覆蓋、平原上依然白雪皚皚(意)外部链接的時候，很多人都抬起頭憂心忡忡地望著天空，農民們擔心著莊稼耕種，汽車司機們擔心著什麼時候才能用上夏季輪胎。



對於冰川學家菲利克斯·凱勒(Felix Keller)而言，這卻是天賜之物。他解釋說，超常的降雪量延長了阿爾卑斯山的冬天，為阿爾卑斯冰川提供了對抗太陽直射的額外保護。

為什麼雪山如此重要？ 從雪山之巔到平原，瑞士資訊swissinfo.ch上的系列文章都顯示冰川融化將會導致海平面一定程度上的變化，並提出要在瑞士實施緩解與適應戰略。

海拔3000-4500米：阿爾卑斯冰川和自然景觀 海拔2000-3000米：旅遊業和自然危險(9月刊) 海拔1000-2000米：水利發電利用(10月刊) 海拔0-1000米：水力資源(11月刊) 信息框结尾

儘管出現了罕見的晚春降雪，但冰川依然在持續融化。六月底和七月底兩股熱浪(意)外部链接席捲瑞士，在策馬特(Zermatt)和馬特洪峰(Cervino, Matterhorn)山腳下，都出現了30度的高溫天氣，又進一步加劇了冰川融化的現象。



在短短的14天的酷暑裡，阿爾卑斯冰川損失了約8億噸雪和冰。瑞士冰川監測網絡(Glamos 多語外部链接)主任馬蒂亞斯·胡斯(Matthias Huss 英外部链接)在推特中如此寫道: 這足夠堆出三個同巴黎艾菲爾鐵塔體積相同的冰塔，相當於瑞士人口(850萬)一年的飲用水量。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

2100年後再無冰川?

冰川正在融化早已不是新聞：1850年以來，阿爾卑斯冰川已經減少約60%。令人咋舌的卻是偌大的阿爾卑斯冰川的融化速度。



“在我的印像中，近十年來冰川融化的速度正在迅速增加。”一位擅長以壯觀全景圖像(德、英)外部链接記錄這一現象的自然攝影師西蒙·歐柏利(Simon Oberli)在他的個人網站上如是說道。



+歐洲最長的冰川怎麼了？



馬蒂亞斯·胡斯也證實2011年以來，冰川融化的速度正在加快，僅僅在2017-2018年間，約1500個瑞士冰川總體積損失了約2.5%(多語)外部链接。



蘇黎世聯邦理工學院和聯邦森林、雪與景觀研究所最新的一份調查報告(英)外部链接顯示，照這樣的速度下去，一半以上的阿爾卑斯冰川將在未來30年消失。研究人員還警告，如果不減少溫室效應氣體的排放量，所有瑞士和歐洲的冰川都會在本世紀末前全部融化消失。

(Kai Reusser / swissinfo.ch)

阿爾卑斯喪失真容

瑞士作為全球變暖受影響最嚴重(多語)外部链接國家，其冰川消退將會帶來種種後果。與海平面上升直接相關的，是帶來自然、地理、經濟等相關連帶問題。最受影響的領域將會是旅遊、水力發電、自然災害防範及水力資源等。

冰雪再現歷史 冰川的融化也會附帶一些積極影響。冰川退化使得文物古蹟和人類遺址(其中就有冰人奧茨)重現於世，為我們提供了關於過去的珍貴資訊(意)外部链接，例如關於阿爾卑斯山地區的人類活動以及高海拔地區的生產活動等。 信息框结尾

在國家的高海拔地區，大概3000至4500米間，大量冰雪的減少將不可避免的改變阿爾卑斯山的風貌。冰雪覆蓋的山川已經成為瑞士聞名於世的特色景象，世界自然基金會(WWF)稱，冰雪的消失將會使得“阿爾卑斯山不復從前”。



瑞士同樣也會喪失重要的自然遺產，瑞士冰川的62%實際上已經列入聯邦風景和自然遺跡目錄(多語)外部链接，隨著冰川的退化，“我們歷史的一部分正在消失。”國民院委員生態學家麗莎·馬佐內(Lisa Mazzone)說道。



如何拯救冰川？

減緩冰川融化的方式並不少。十多年來，瓦萊州羅納(Rodano)冰川的一部分地區被人們用白色的布蓋上了以抵禦紫外線，其主要目的就是要在阿爾卑斯的主要旅遊景區中保護好冰洞外部链接。



雖然當地減緩冰川融化僅僅是出於經濟原因，但這些人工蓋布的確在小範圍內起到了效果。馬蒂亞斯·胡斯還指出：“這對於拯救整個冰川卻是無濟於事的，成本大大超過經濟收益。我也很想問問遊客們是不是真的希望看到一堆被髒布裹著的冰洞。”

羅納冰川的保護布。據估計要覆蓋整個冰川，每年大概需要1千萬至1億瑞士法郎(合1025萬至1,03億美金)。

(© Keystone / Urs Flueeler)

瑞士冰川學家菲利克斯·凱勒有個新想法：在夏天將流入峽谷內解凍的冰川水集中回收起來。他向瑞士資訊介紹說: “我們可以在高海拔地區存儲這些冰川水，到冬天再把它們轉化成冰，也就是說用這些冰川水來生成人造雪，這或許是對冰川最好的保護。 ”



具體來說，菲利克斯·凱勒提出在冰川上安裝一套脫離於地面的、不帶電的降雪機器。為了確保效率，這個由一家瑞士公司註冊專利(德、英)外部链接的機器每天應當能生成3萬噸人造雪。 “據我的合作夥伴們說，這是可行的。”凱勒作為該項目的負責人這樣肯定道。

這套由琉森企業巴赫勒爾頂軌公司 (Bächler Top Track)註冊專利的人工降雪系統運作時不需要電流。

(©Bartholet Maschinenbau AG)

這項注資250萬瑞士法郎(合1800萬人民幣)的項目已經於八月中旬在格勞賓登州(Grigioni)的莫爾特拉齊(Morteratsch 多語)外部链接冰川實施了，項目持續30年。這一項目得益於瑞士企業對這一創意的推廣以及一些研究機構(德)外部链接和企業合作夥伴的支持，菲利克斯·凱勒希望不僅僅在瑞士，在歐洲的其他地區、在喜馬拉雅地區以及在南美洲都能夠找到一些潛在的感興趣的合作對象。

這種方法的確很有意思。瑞士冰川監測網絡的馬蒂亞斯·胡斯表示 : “技術挑戰、整體成本、環境效應還是相當大的。”

(©Academia Engiadina)

這種方法的確很有意思。瑞士冰川監測網絡的馬蒂亞斯·胡斯表示 : “技術挑戰、整體成本、環境效應還是相當大的。”



只有人類會向上帝求助

還有些人在向上天祈求賜福。在獲得梵蒂岡的批准後，瓦萊州的兩個市鎮已經修改了古老的祈禱文(意)外部链接，希望能夠減緩歐洲大陸最大的冰川-阿萊奇冰川的融化進度，以避免洪水之災。從2011年起，當地人就開始祈禱，希望能拯救這座聯合國教科文組織認可的世界自然遺產免受氣候變化的影響。



馬蒂亞斯·胡斯從他的角度再次表達了對人類的忠誠。 “只有全球都致力於保護氣候，冰川才有可能被拯救。”如果能夠將全球氣候變暖控制在2攝氏度，到本世紀末阿爾卑斯冰川還能保留目前的1/3。

瑞士资讯swissinfo.ch

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