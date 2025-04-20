Signal门又一桩 纽时：美防长于私人群组传空袭情资

afp_tickers

2 分钟

（法新社华盛顿20日电） 「纽约时报」今天报导，美国国防部长赫格塞斯在一个私人Signal聊天群组中分享即将对叶门发动空袭的消息，这个群组内的成员包括他的妻子、兄弟和私人律师。

法新社无法独立核实纽时的报导；这份报导详述赫格塞斯（Pete Hegseth）第2次被控在这个商业通讯应用程式（App）上与未经授权的人员分享敏感军事资讯。

「大西洋月刊」（The Atlantic）上个月透露，其主编在无意中被拉进一个Signal聊天群组中，群组成员包括赫格塞斯和美国国家安全顾问瓦尔兹（Mike Waltz）等官员，众人在对话中讨论3月15日（对叶门叛军）发动的空袭。

这项消息一经披露便引发轩然大波，美国总统川普政府因意外泄密而面临丑闻。五角大厦对这起事件的调查仍在进行中。

纽时报导，赫格塞斯在私人群组透露的内容，包含出动攻击叶门激进组织青年运动（Houthis）的F/A-18大黄蜂战机的飞行时程。

与之前有媒体人误入的群组不同，这个Signal群组是赫格塞斯本人1月建立，也就是在他获任命出任防长前。群组成员包含其私人与职场圈内十多位人士。

纽时指出，赫格塞斯的太太是前福斯新闻（Fox News）主持人，不是国防部职员。

五角大厦并未立即回应法新社的置评要求。