从迫击炮弹到覆满蛤蜊的废弃垃圾
“藏污纳垢”的日内瓦湖让人不敢直视
日前，潜水员在日内瓦湖区排污治理行动期间从湖底清排出形形色色、布满锈斑的废弃垃圾。
“这枚迫击炮弹就是今天午后由一名潜水员刚刚发现的，”沃州警察局的一名新闻发言人在本周六接受采访时介绍：“多位排雷专家随即赶到现场，并已确定这枚炮弹没有雷管引爆装置。”尽管如此，日内瓦湖畔及周边道路仍然实施了长达约一个小时的交通封锁管制。
除了这枚让人惊惧交加的炮弹，迄今为止，第九届“日内瓦湖清理排污周末”(Clean Lake Geneva weekend，法)外部链接的“战利品”大多为包括超市购物手推车在内的废铁五金、金属链条、轮胎和塑料制品。清理行动的项目负责人Adrien Bonny表示：“塑料和烟头满载如山，简直多得离谱。”
据Bonny介绍，日内瓦湖底的塑料垃圾主要有吸管、瓶盖和酸奶容器盖。
据统计，共有310名潜水员和840名陆上志愿者参与了今年的清理工作。每两年进行一次的日内瓦湖区排污治理行动，平均清理垃圾量多达10至15吨，这些垃圾会在后续环节进行分类、记录及回收。
SDA-ATS/ts
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