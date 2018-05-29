此内容发布于2018年5月29日 下午12:04 最后更新 - 2018年5月29日 -12:04

车轮上的“大餐”：从沃州日内瓦湖中打捞出的废弃自行车上覆满了蛤蜊 (Keystone)

日前，潜水员在日内瓦湖区排污治理行动期间从湖底清排出形形色色、布满锈斑的废弃垃圾。



“这枚迫击炮弹就是今天午后由一名潜水员刚刚发现的，”沃州警察局的一名新闻发言人在本周六接受采访时介绍：“多位排雷专家随即赶到现场，并已确定这枚炮弹没有雷管引爆装置。”尽管如此，日内瓦湖畔及周边道路仍然实施了长达约一个小时的交通封锁管制。



除了这枚让人惊惧交加的炮弹，迄今为止，第九届“日内瓦湖清理排污周末”(Clean Lake Geneva weekend，法)外部链接的“战利品”大多为包括超市购物手推车在内的废铁五金、金属链条、轮胎和塑料制品。清理行动的项目负责人Adrien Bonny表示：“塑料和烟头满载如山，简直多得离谱。”

沉在湖底多日、如今重见天日的各式交通运输工具 (Keystone)

据Bonny介绍，日内瓦湖底的塑料垃圾主要有吸管、瓶盖和酸奶容器盖。



虽满载而归，可这些“战利品”只让人徒增沮丧 (Keystone)

据统计，共有310名潜水员和840名陆上志愿者参与了今年的清理工作。每两年进行一次的日内瓦湖区排污治理行动，平均清理垃圾量多达10至15吨，这些垃圾会在后续环节进行分类、记录及回收。



SDA-ATS/ts

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