三分之一的瑞士老人在养老院中离世，其中大多数是女性。

(© Keystone / Gaetan Bally)

有什么比孤独终老更令人害怕面对的呢？但是对很多人来说，这样的人生晚景似乎又难以避免-在老龄化的瑞士，更是如此。在家中安详离世，对于生活在“人间天堂”的瑞士人来说已是奢望。最新一项统计显示：在瑞士去世的65岁以上老年人中，80%的人都死在医院或养老院，而他们走向人生终点的路有六条。



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2016年，瑞士共有5.6万65岁以上的老人过世。其中，在家中辞世的人约为1.1万，仅占20%。另外那4.5万老年人则是在养老院或医院里告别人间。

通往天堂的6条路



瑞士健康观察站(Obsan，德)外部链接对这4.5万老人去世前一年的生活状况进行了全面统计，勾画出他们的六条“归天之路”。



轨迹1-养老院型：去世前一年从未住院，大部分时间在养老院度过，并在养老院辞世。这种情况最为常见，占所有受调者的31.8%。未经住院治疗之苦的离世可谓安然，但难免寂寞。此组老人在生命最后一年中平均325天在养老院中度过。

轨迹2-多次住院型：多次住院后，在医院去世。24.5%的老人在生命最后一年多次住院(平均住院天数为44天)，并最终在医院与世长辞。他们当中，39%的人都是因为恶性肿瘤入院治疗的。较之上一类老人，他们生命尾声的病痛折磨来得更为深切。

轨迹3-一次住院型：原本生活在家中，一次住院后，在医院去世。这类情况占到所有受调老人的13.5%，其中87%的人是因为急病紧急入院，三分之一患的是心脑血管疾病。他们的平均住院时间为10天，走得十分匆忙。

轨迹4-养老院、医院交替型：首次住院之前已生活在养老院，后在养老院和医院的辗转间去世。13.1%的老人这样度过了生命中的最后一年，他们的平均年龄为86.9岁，70%的人死于养老院。在这类老人中，23%的人因为跌打损伤就医，正应了“老人最怕摔”的经验之谈。

轨迹5-先医院、后养老院型：原本生活在家中，住院、出院后被养老院接收，最后在那里去世。此类情况占总调查案例的10.3%，其中四分之一的人罹患癌症。这类老人死前平均入院2次，住院时间为33天。

轨迹6-家、医院、养老院交替型：住院前在家生活，出院后辗转在家、养老院和医院之间，最后在养老院或医院中去世。6.8%的老人以此种轨迹结束了人生。他们去世前平均4次(50天)住院，是所有老人中住院最频繁，且时间最久的一组。其中有20%的人因为循环系统疾病入院。

虽然人生难测，但从数据来看，一个人走哪条路归天，似乎又有些可循的客观因素。比如：性别和寿命。

(swissinfo.ch)

性别差异突出

人口寿命 有钱的瑞士爷爷最长寿 经合组织(OECD)的最新调查显示，瑞士爷爷更是各国爷爷中最长寿的，没有之一。这也不足为怪-研究证实，寿命和财富是呈正比的，瑞士的百万富翁活得最长。当然，除了财富之外，瑞士人的长寿秘诀还有高居的幸福指数、地中海饮食和瑞士奶酪。 ... 作者： 郭倢

瑞士老太和老翁谢世前一年的生命轨迹显露出颇为明显的性别差异。所有研究对象性别比例为43%男性和57%女性，但是在某些轨迹群体中，男女比例远远有别于此。比如，那些临终前一年住养老院，且从未住过医院的(轨迹1)老人中，女性(72%)远远多于男性(28%)。这组老人还是所有类型老人中最高龄的人群，平均年龄将近90岁。

与上例形成对比的是：在多次入院，并最终死在医院的这组老人(轨迹2)中，男性比例(58%)反超女性(42%)16个百分点。此外， 该组老人的平均寿命为79.3岁，不仅是所有受调者中最短的一组，而且是唯一平均寿命低于80岁的一组。

瑞士女性寿命高于男性，这一点从以上两组数据中可见端倪。

年龄决定命运

除了性别因素之外，一个人的离世方式似乎同他的寿命长短也有一些关联。瑞士健康观察站的调查显示：2016年在瑞士去世的65-79岁老人中，以“多次住院型”(轨迹2)的方式死去的老人最多。

与其成鲜明对比的是，一旦越过80岁“大关”，养老院型(轨迹1)便成为老人最常见的临终经历：27%的男性和46%的女性以此种方式告别人间。也就是说，在所有80岁以上老人中，近三分之一的老翁和近一半老太在作古前一年都未经住院，而是在养老院相对平静地离世。

当然，由于操作技术的限制，瑞士健康观察站的“死亡调查”仅涉及由公共机构托养的老人群体。至于另外20%在家中去世的老人，他们去世前一年的经历则无从统计。

不管怎样，既然都说瑞士是人间的天堂，但愿这里通往天堂的路不远，让故去的人们一路走好。

瑞士资讯swissinfo.ch

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