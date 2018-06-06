此内容发布于2018年6月6日 上午9:00 最后更新 - 2018年6月6日 -09:00

警察向小男孩和他的父亲展示手铐。

(swissinfo.ch)

瑞士的法院常常因缺乏透明度而遭到诟病。目前，伯尔尼州的法院正在探索新道路：它们在开放日这天向公众展示法院是如何运作的。效果如何呢？

初夏的这个星期六，尽管阳光灿烂适宜郊游，但伯尔尼州布格多夫市(Burgdorf)的许多市民还选择了去参加一场虚拟庭审。参观者人数多得出乎意料，以至于主办方不得不婉拒了部分想入场的观众。



但不要紧：这家埃默塔尔-上阿尔高的地区法院(德)外部链接在开放日这天还组织了其他丰富多彩的活动。比如，专家向市民讲解在父母吵架的时候，应该如何对儿童进行问讯。另外，还有专家为参观者免费提供法律咨询。参观者还从检察官那里了解到瑞士刑事案件发生的频率，事实证明，瑞士刑事案件的爆发率远远低于人们的估计。

酒驾是什么感觉？

法院还为孩子们提供了许多有趣的活动。他们可以参观警车，也可以观看警察的装备。比如，应该怎样戴手铐呢？酒后开车或酒后骑自行车到底是什么感觉呢？模拟仪器可以让参观者在清醒状态下体验酒驾的感觉。

警车里面到底是什么样子？在埃默塔尔-上阿尔高地区法院开放日这一天，警车也属于参观项目之一。 (swissinfo.ch)

那边的房间里正在放映警察培训的录像。参观者可以测试自己是不是一名合格的证人。比如，看到了一个打斗场面，你能记住，有多少人参加斗殴了吗？一个年轻人把整面墙都喷上了颜色。你看见他穿的夹克是什么颜色的了吗？这个愤怒的女人手里拿的是什么？是一把刀吗？哦，不对，原来是一把剪子…… 这些测试看上去简单，做起来难。如果你事先不知道应该注意什么，到时候你就会忘记细节，产生记忆错误。这些例子说明，对于呈送到法院上的证词，法官要仔细评判。

反对秘密司法

近几年来，瑞士的司法制度饱受质疑，人们称，秘密司法外部链接(德)在瑞士有大行其道(德)外部链接的趋势。媒体发现，瑞士的司法在很多方面都缺乏透明度(德外部链接)：比如，只公布案件的部分审判过程；在某些州，记者要通过繁琐而昂贵的核证手续(才能进入法庭旁听)；对被告人隐私权的保护(德)外部链接过于严格。查阅判决书(德)外部链接变得越来越困难，甚至根本不可能(德)外部链接。

面对这种情况，伯尔尼州司法系统正在积极改进：埃默塔尔-上阿尔高的地区法院是该州第二个举行开放日的法院。开放日的目的是，向民众介绍地区法院的工作。地区法院是负责某一地区刑事和民事案件的初级法院，与民众关系密切。



埃默塔尔-上阿尔高地区法院院长 Roland Richner解释说：“开放日的目的是，把法院对外开放。我们不想搞内阁司法。”鉴于庭审历时越来越长，案情越来越复杂，所以，现在已经没人去法院旁听了。“另外，越来越多的案子都是以惩处令的形式来处理的。”

在瑞士，90%以上的刑事案件都是通过惩处令处理的(多语)外部链接。根据瑞士法律(德)外部链接，检察官有权判处监禁时间不超过六个月的有期徒刑、罚款和罚金。检察官在惩处令中无需说明判处原因，直接把惩处令邮寄给被判刑人员，不必进行公开庭审。

到底要多开放？

公众是如何得知法官是怎样运用法律的呢？在此，媒体的报道起到了媒介作用。但是，瑞士对此很谨慎：原则上，禁止在法院里录像或拍照。“庭审不应该成为轰动事件，” Richner解释道，“这是件严肃的事情。他提醒道，各方的隐私权都要保护。“法官不应该出风头。” 换句话说：法官要严肃判案，而不要自我表现。

在美国，对庭审进行录像，然后把录像公布于众，已经司空见惯。在瑞士，人们对“盎格鲁萨克森制度”很不屑，无论如何也不会引进这种制度。

Richner承认在这个问题上存在着文化差异。“美国的法律制度跟我们的不同。瑞士受到大陆法系的影响，在瑞士，庭审没有那么多热闹可看。”在美国，检察官和辩护律师的发言是重头戏，而法官的角色则类似于仲裁人。因此各方在法庭上的发言非常重要。”

然而，这并不意味着瑞士的庭审是无聊的，市民对布格多夫开放日的趋之若鹜就证明了这点。民众对开放日的关注令Richner颇为惊讶。



目前还不知道将采取哪些措施进一步提高司法透明度。有人建议，在互联网上公布所有的法院判决书(德)外部链接，对此Richner不以为然。“这意味着要对所有名字进行匿名化处理，工作量太大了。” 而且，州法院目前也已经公布了最重要的判决书。

在正确的轨道上

开放日有助于提高司法透明度吗？是，也不是。一方面，这个活动举办得很成功，民众的兴趣很高，对活动的满意度也很高。

另一方面，开放日并没有从根本上解决瑞士司法所面临的问题，也就是不通过公开庭审而是以大量签发惩处令的形式来处理案件。

无论如何，埃默塔尔-上阿尔高地区法院在司法公开性方面都堪称楷模。比如，该法院在互联网上不仅公布了开庭日期，还公布了案件涉及的法律范畴。谁与民众贴得近，谁就不用怕舆论。



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