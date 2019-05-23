此内容发布于2019年5月23日 下午12:21

涉及移民女性的人口贩卖案例数量之巨，让援助团体深感担忧。 (Keystone / Andreas Arnold)

回溯去年，一个女性移民互助扶持团队为瑞士108起人口贩运新增案例提供了援助。据苏黎世专门保护女性性交易受害者的专业咨询机构-“支持及帮助移民女性和人口走私受害者”服务机构(FIZ)介绍，其中34名受害者为赴瑞寻求庇护者。



据“支持及帮助移民女性和人口走私受害者”服务机构介绍，结合目前仍未收尾的在以往数年间累计113起咨询案例，被贩卖到瑞士的女性(其中不少人卖淫为业)数量依然居高不下。2017年，该机构总共为228名女性提供了援助(英)外部链接。为解决这一问题，该组织(多语)外部链接已与各教会团体协同合作，以便为受害者提供更好的照顾。



该机构也将从苏黎世当地的天主教以及归正福音教会获得资助，用以启动一项被命名为“给予寻求庇护群体中的人口贩卖受害者以全方位保护”的新项目。



“支持及帮助移民女性和人口走私受害者”服务机构表示，动用教会经费确有必要，因为如果无法确定(人口走私贩卖)犯罪现场是在瑞士境内，那么瑞士政府就不会提供任何资金用于帮助受害者。据该机构介绍，人口贩运案例受害者来自42个不同的国家。



来自匈牙利的人口贩卖案件受害者占据相当比例(14%)，8%来自尼日利亚和罗马利亚，7%则来自于保加利亚。



该机构还为移民女性提供一般性咨询服务，并表示，咨询次数已由2017年的299例增长到2018年的348例。

瑞士资讯swissinfo.ch/mga

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