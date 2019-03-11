瑞士人口由来自世界各地的人组成，这也成就了瑞士的多语特色。 (Keystone /Jean-Christophe Bott)

瑞士人能言善道，不是指会讲话，而是会用多种语言讲话。这一点有数据见证：三分之二瑞士人日常用一种以上语言交流。德语在瑞士最为普遍，然而随着移民的增多，瑞士讲德语的人越来越少，而法语则越来越受欢迎。



瑞士这样一个小国，却有四种国家语言，是一个非常特殊的语言环境，也为国民拥有良好的语言天赋奠定了基础，而现在因为外来人口增多，瑞士人日常生活中也就参杂进更多语言。

Grafik Hauptsprachen Schweiz In der Schweiz sprechen die meisten als Hauptsprache Deutsch – über 5 Prozent geben Englisch als Hauptsprache an

根据联邦统计局(德)外部链接最新数据显示，大多数瑞士常驻人口平日的主要用语为德语或瑞士德语。在非本国语中，最常听到的是英语和葡萄牙语。联邦统计局将“主要用语”解释为我们思考时使用的语言，即我们掌握得最好的语言。



调查还显示出有趣的一点：自上世纪80年代起，讲德语人的比例一直在缓慢下降；直至2000年意大利语也呈下滑趋势，之后又再次回升。而讲法语的人则在悄然增多。

Grafik 2 Die Hauptsprachen haben sich über die Zeit so entwickelt: Deutsch wird immer weniger gesprochen, französisch und andere mehr.

这一变化在很大程度上取决于调查规则的改变。举例说明，如果一个人在瑞士德语区长大，在家与父母讲葡萄牙语，那么在参加问卷时，只能选择一种语言作为“主要用语”，而自2010年开始，这种情况可以两种语言一起选。



这就导致了，瑞士国家语言之外的语言作为主要用语出现频率激增。



弗里堡大学多语研究所(德)外部链接的Renata Coray认为，瑞士的经济移民对于讲哪种语言有很大影响，瑞士常驻人口中将近四分之一是外国人。



同时英语作为主要用语的人在瑞士也在增多。2010年用英文作为日常交流工具的人尚占4.6%，2017年之后已经增长为5.4%，这也与来自英美的移民增多有着不可分割的关联。



那么为什么法语越来越多地被当作主要用语，而德语和瑞士德语却在逐渐削弱？这里能列举的原因可能与移民的来源和所在语区对移民接纳程度有关。



法语比德语更好适应



法语区的移民更愿意接受当地的语言，比如：许多西班牙、葡萄牙或意大利人移民到瑞士的法语区，他们能比较快地掌握法语。这是因为，首先法语与他们的母语同属罗马语系，学起来比较容易；第二法语区比德语区更容易融入。



而德语区则完全不同，像科索沃、克罗地亚、塞尔维亚或土耳其人初来乍到德语区，让他们学习德语，就比一个西班牙人在法语区学法语要困难得多。



屋漏偏逢连夜雨，再加上在瑞士德语区，除了标准德语之外，人们还喜欢在工作和私人领域讲瑞士德语。所以对于外国人来说要从语言上在德语区融入，难度就更大一些。

还有一种可能，瑞士讲德语的人，比法语区的人更喜欢与人用外语交流。比如在苏黎世，当地人如果遇到外国人，更愿意用英文交谈，而不一定讲他们的母语德语。



数据误差



瑞士常驻居民的这份主要用语调查，来自一个社会结构民意调查，自2010年起，瑞士每年只在一小部分民众中进行问卷调查，不再面向全民。尽管调查过程中尽量做到事无巨细，但是小误差依然无法完全避免。



这一点在列托罗曼语的调查数据上可见一斑，按照2017年的统计数据，瑞士约44'000人的主要生活用语为列托罗曼语，只占总人口0.5%，然而Renata Coray 表示：“联邦统计局能够确认，其实更多人(约60'000人)在日常生活将这种语言作为第二或者非正式用语。”



(翻译：杨煦冬), 瑞士资讯swissinfo.ch

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