打扫、买菜、做饭、带孩子：在瑞士，家务活儿主要由女性承担。 (Keystone / Christof Schuerpf)

联邦统计局最新家庭数据出炉：瑞士三分之一的高学历女性选择不生育，与此同时，很多瑞士家庭的子女数量少于其希望值。至于家务，瑞士男性的积极性还有待被唤醒……



哪种家务谁来干？



瑞士的家庭分工虽然发生着变化，但脚步缓慢：家务劳动和看护子女的任务依然主要由女性承担-联邦统计局最新家庭状况报告这样写道。

2013年，在近四分之三(74％)的瑞士家庭中，女主人是完成家务劳动的主力军，到了5年后的2018年，该比值略有下降，但仍保持69％的高比例。联邦统计局11月4日公布的《家庭与代际调查》(Erhebung zu Familien und Generationen，多语)外部链接指出：打扫和烹饪两项工作的“女性趋势”尤其突出。

而男人承担的家务则主要是管理账务和各种维修。只有在不到5％的极少数家庭中，男主人担起了主要日常家务工作。

孩子还是事业？

在瑞士总人口中，无子女现象颇为普遍：在50-59岁年龄段人群中，四分之一的人没有孩子。在高等学历女性人口中，此比更是达到30%。担心生儿育女不利于事业发展则是这些女性选择不育的主要原因。



上述忧虑同受教育程度高低呈现正比趋势：女性中，75%的高学历和62%的较低学历人群有此顾虑；而男性则相对较少受此因素的困扰-37%高学历和30%较低学历男性认为生子会对事业构成负面影响。

几个孩子好？



尽管有着上述心理阻力，瑞士大多数家庭还是三口(及以上)之家。在25-80岁的人口中，69%的女性和62%的男性拥有至少一个子女。



调查数据显示，在20-29岁的无子女男女中：约有60％的人希望养育2名子女， 4％的人想要1个孩子，9％的人不想生子。但事实上，很多瑞士人的子女数量少于他们的希望值。

sda-ats

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