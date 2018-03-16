此内容发布于2018年3月16日 上午10:00 最后更新 - 2018年3月16日 -10:00

根据瑞士信贷集团(Credit Suisse)数据，自2000年起，瑞士成年人的平均财富增长了130%，主要原因是瑞郎兑美元在2001-2013年间持续升值。

(Keystone)

一份最新报告发现，2017年瑞士净资产逾500万美元(约合3160万元人民币)的富翁人数比上一年增长了13%。

3月13日发表的《莱坊2018年财富报告》(英)外部链接(KnightFrank 2018 Wealth Report)指出，去年瑞士有52’950名这样的富豪，而前一年的人数尚为4.7万名，预计这个人数到2022年将上升至6.4万。据估计，全世界拥有500万美元以上净资产的富翁人数在250万名左右，去年人数上升最快的是俄罗斯。

拥有5000万美元(约合3.16亿元人民币)以上净资产的瑞士居民人数也增加了13%，达到3710人，据估计其中250位拥有逾5亿美元(约合31.6亿元人民币)的净资产。放眼全球，这类高身价富豪的人数大约为6900人，这方面俄罗斯及周边国家的人数增长再次笑傲群雄。

根据2017年德语商业杂志《Bilanz》的一篇报导，瑞士300位最富居民的资产总额高达6740亿瑞郎(约合4.5万亿元人民币)。



SDA-ATS/sb

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