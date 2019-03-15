瑞士首都伯尔尼市中心的咖啡文化。 (Keystone / Manuel Lopez)

三个瑞士城市在最新的美世(Mercer)生活质量排名(英)外部链接中列入前10位，与多个欧洲大都市一起再次名列前茅。

据人力资源咨询公司美世报道，苏黎世是全球排名第二的宜居城市，仅次于维也纳，这与去年的排名一样。

日内瓦(第9位，下降一位)和巴塞尔(再次列为第10位)均在TOP 10名单中，而瑞士首都伯尔尼排名第14位。榜单上排名前10位的城市里，有8个为欧洲城市。

美世调查了全球231个城市，根据犯罪率、公共交通、废物处理服务、气候和电力供应等标准来确定排名。

美世表示，该排名可用于计算出世界各地外派人士的工资。



+ 巴塞尔为什么是瑞士最宜居的城市？

传统上，瑞士在这样的排名中总能表现得非常好：尽管外籍人士有时会抱怨融合很困难、了解瑞士人很困难，不过，瑞士的稳定政治局势、优质医疗保健和高工资水平提升了这个国家的声誉。

在今年的美世报告中，欧洲城市的强劲表现与美国城市的下降趋势形成鲜明对比。除纽约(第44位)以外，所有美国城市的排名都在下滑，而纽约由于犯罪率持续下降，排名得以上升。

面临安全问题的非洲和中东城市在榜单垫底，虽然巴格达“近年来在安全和卫生服务方面取得了重大进展”，但仍为排名最低的城市。



Keystone-SDA/dos

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