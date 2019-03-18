此内容发布于2019年3月18日 下午12:00

苏黎世联邦理工学院位居全球高校前茅

(© Keystone / Christian Beutler)

瑞士顶尖学府-苏黎世联邦理工学院(ETHZ)现已决定，解雇被控霸凌博士生长达十余年之久的女教授；校方亦承诺，将采取多项措施以解决“学术圈霸凌”问题。



这名未经媒体披露姓名的女教授，曾于2002年与其丈夫携手创办了该校天文研究所，堪称该所开山先驱，且在学界享有盛誉。然而，该教授被指控用居高临下的态度对待麾下博士生，对他们屡屡提出盛气凌人的要求，并且经常就一些无关紧要的枝节问题深夜“骚扰”学生。



在3月14日校方临时召开的新闻发布会(英、德)外部链接上，新任执行委员会主席Joël Mesot坦承，该校在处理违反职业道德的案例处理上确实犯下了严重错误，“我仅代表苏黎世联邦理工学院，向那些因导师违反职业道德行为而受到影响的学生致以深切的歉意。”



为避免大量尚未曝光的同类事件未来会变本加厉，苏黎世联邦理工学院于新闻发布会当日宣布，将会采取相应措施以遏制“学术圈霸凌”现象不断升级恶化。

+苏黎世联邦理工学院“学术圈霸凌”问卷调查



具体举措包括针对博士生指导制度做出了调整。截至2020年，每名博士生至少由两位导师负责指导，以“减少指导导师和在读博士生之间结构上的依赖关系”。



据校长Sarah Springman介绍，今后，博士生及其导师之间会定期组织反馈会议，以便尽早发现、从而解决问题。她表示，此举能将博士生指导制度“提升至一个新的水平”。



能否成为其他高校效仿的“模板”？



与此同时，苏黎世联邦理工学院也将针对教授群体，设置一项旨在综合提高其各项领导能力的“领导力项目”，其中就包括学术辅导能力。

新闻发布会上，Mesot在接受瑞士资讯swisisnfo.ch采访时透露，该校已向瑞士其他高校进行了领导力培训项目的展示介绍，究竟是否作为模板为其他高校所用，目前仍在全国范围讨论阶段。



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