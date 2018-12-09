科琳娜‧霍夫曼(Corinne Hofmann)1999年3月在瑞士Baeretswil所摄，她也是《白色的玛赛女人》一书的作者。

(Keystone)

就華人的傳統觀念，女方的擇偶條件通常標準較高，偏好條件比自己更佳的男性。有些瑞士女人的想法與衆不同，選擇了和世俗標準不同的伴侶。她們愛得轟轟烈烈，有的戀情登上新聞，有的出書，甚至故事拍成了電影。

瑞士女人嫁外國人



根據數據(德)外部链接，超過16%以上的瑞士女人嫁給外國人。她們尤其偏好來自南方國家的男性，當中義大利人最受歡迎，其次是來自巴爾幹地區的東歐人，接著依序為德國人、北非人、土耳其人、法國人和南美洲人。



在我的生活圈裡，不少瑞士女性擁有外籍配偶。一位同事的前任和現任丈夫剛好都是義大利人。我姊夫的表妹嫁給來自非洲的模尼西斯人，而先生的一位朋友嫁給美國人。一位語言班的女老師嫁給印尼人，並曾經在爪哇島生活多年，但後來以離婚收場。他們的婚姻也充滿酸甜苦辣，卻因為得克服種族與文化的障礙，讓愛情的力量顯得更加偉大。

轟動瑞士的異國戀

在瑞士，科琳娜‧霍夫曼(Corinne Hofmann)是家喻戶曉的人物。在保守的80年代，她跟肯亞馬賽人結婚，移居非洲在部落生活。後來，她將刻苦銘心的經歷寫成小說，著作出乎預料大受歡迎，後來甚至被搬上大螢幕。



科琳娜愛上馬賽人的故事相當不可思議。她金髮碧眼，身材高挑，在求學時代有個叫做「長頸鹿」的綽號。1986年她跟當時的瑞士男友前往肯亞知名海灘區蒙巴薩(Mombasa)度假時，在渡輪上特別留意一位穿著傳統服飾的馬賽族戰士，並被對方黝黑的肌膚、高大的身材和纖長的四肢深深吸引。後來，她和男友在旅途中迷路，一位略懂英文的馬賽戰士主動幫忙指引方向。這位好心男士凑巧就是她在渡輪上偷偷注視的馬賽人，而他的名字叫做克廷卡(Lketinga)。接著，在搭乘同班巴士的路上，科琳娜感受到怦然心動的感覺，無法將視線從他身上移開。入夜後，她特地來到飯店附近的酒吧，只為獲得再次看見他和跟他說話的機會。



即使對克廷卡的認識極為有限，回到瑞士後，科琳娜像失了魂般對他念念不忘，甚至主動向男友提出分手。半年後，她飛回肯亞重遊舊地。不過，克廷卡早已離開海灘區，回到了家鄉。雖然路途遙遠，交通不便，科琳娜仍舊千里迢迢直奔他所在的內陸區-巴薩羅伊(Barsaloi)。好不容易，他們重聚，生活在一起。原本，她的親友以為，那裡的生活條件惡劣，科琳娜應該很快便會打退堂鼓，然而她卻打破眾人的眼鏡，毅然決然地與克廷卡結婚，並在部落裡長住下來，成為「白色的馬賽人」。

部落生活大不易

在偏遠的部落，科琳娜的住所是由牛糞和泥土建造、沒有水電的房子。因為炊煮都在屋內進行，所以裡頭總是煙霧瀰漫。另外，泥屋沒有廁所，因此她得躲到灌木叢後方如廁。若要洗澡，便得徒步至半小時遠的溪流淨身，而那裡也正是取用飲用水的地方。依據習俗，部落裡的人必須相互扶持，有能力的人得做施捨，提供有需要的人食物。因為他們的家境比較好，所以付出的比較多。



飲食習慣方面，長者優先吃飯，男女不得一起進食，而且通常女人得吃男人剩下的食物。馬賽人喜歡飲用鮮血，會在牛的脖子上割一個小口，插上葦管，每個人再輪流吸吮，但她無法接受這種食物來源。整體上，她獲得的食物非常匱乏，難得有肉類和乳品可吃，又因爲往往只能飲茶、吃玉米粥，時常忍飢受餓，所以患有嚴重的營養不良症。



房事方面，馬賽人不親吻，不做愛撫，身體上的接觸只有動物般的抽動，既快速又簡短，卻又進行多回，這點讓她很不習慣。



科琳娜和克廷卡的溝通語言是英文和部落語，但是兩人各自掌握的詞彙有限。慶幸，克廷卡的一位弟弟英文程度佳，他便成為他們兩人之間溝通的橋樑。



其實，她對以上不便並沒有太多的怨言，但是生活上還有其它事物將她的耐性漸漸消磨殆盡。

諸多不順與重重阻礙

每當科琳娜辦理官方文件，她總得前往五百公里遠的首都奈洛比(Nairobi)處理。這座雜亂無章的都市讓她和先生喘不過氣以外，腐敗的官僚系統更讓他們頭疼。辦理文件不僅耗時，也得花錢，因為賄賂買通公務員是成事的必要手段，而身為白人的她更是他人眼裡的肥羊。



另外，科琳娜無法接受馬賽人一夫多妻的習俗，更厭惡馬賽女人結婚之際得進行割禮的陋習。自從她生下女兒娜皮拉(Napirai)後，更無法想像後者發生在她的女兒身上。



由於部落缺乏生活物資，她便購入採購用的汽車和租下一間店面，做起雜貨店生意，販售各種生活必需品如茶、糖、米、玉米粉等等。然而，擔任助手的先生是文盲，無法協助管理，甚至答應許多客人賒帳，而雇員又時常偷錢與扒貨，所以即使她辛勤工作，投資仍化為烏有。後來，在科琳娜的堅持下，為了改善夫妻關係，遠離部落的人事是非，一家三口移居至蒙巴薩，在那裡開設紀念品店。不過，克廷卡成天無所事事，時常喝啤酒，咀嚼具提神作用的恰特草(chat)，讓工作忙不過來的科琳娜感到灰心。



壓垮他們關係的最後一根稻草是「瘧疾」和「克廷卡的忌妒心」。在瑞士出生長大的科琳娜生理上無法適應當地的衛生條件，再加上營養不良，因此時常反覆感染瘧疾，好幾次在鬼門關前徘徊，幾乎喪命。另外，克廷卡非常排斥妻子與異性接觸，常常質問她是不是跟他們有染。經過多次溝通，他仍像跳針的唱盤頻頻質疑她的忠誠，甚至以為女兒不是他的親骨肉。科琳娜因此感到極度失望，遂斷然決定放棄這段關係。

1990年，她以探望瑞士家人的名義，好不容易說服丈夫允許她帶著孩子出國(就馬賽習俗，妻子和孩子是丈夫的所有物，出國必須獲得簽名許可)。 最後一刻，科琳娜像逃難一樣，急急忙忙地離開居住四年的肯亞。當她回到瑞士時，身上一無所有。

後語

我的瑞士友人覺得她的想法過於浪漫，也有人覺得她很勇敢。有趣的是，一位朋友在一場聚會上跟科琳娜有過一面之緣，並與她做簡短的交談。事後對她的評語卻是：好傻、好天真的女人。讀完她五本德語著作的我，作為書迷，我由衷敬佩她的勇氣，也相信她在這段婚姻裡盡了全力。



而你好奇科琳娜的近況嗎？她成為全球百萬暢銷書作家後，長年住在義語區盧加諾。根據今年的《一瞥日報》報導(德)外部链接，57歲的科琳娜談戀愛了，對象是來自瓦萊州的瑞士人。他的身高有1米94，剛好跟她的前夫一樣高，而且他的職業是步兵，可以說是瑞士版的馬賽戰士。她說：「可以仰望他的感覺真好。我很高興，我不必為了討好一個男人，而放下自己的身段。」我深深認同她的話語-在一段關係裡，不論雙方的背景，能當自己最好。

作者：緹琪 Facebook外部链接

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