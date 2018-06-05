此内容发布于2018年6月5日 上午9:30 最后更新 - 2018年6月5日 -09:30

瑞士人认为，与其他任何一种付款方式相比，现金支付更易被商家广泛接受，对消费者而言操作性及可控性更强，且缴费流程更快捷、也更符合成本效益的理念。 (Keystone)

瑞士央行调查显示，瑞士消费者首选支付方式约七成为现金付款。这一结果无疑再次为瑞士人崇尚“现金为王”的论断提供了有力佐证。



瑞士人依然热衷于使用现金交易缴费。接受瑞士央行(SNB)针对支付方式问卷调研的受访者普遍认为，与其他任何一种付款方式相比，现金支付更易被商家广泛接受，对消费者而言操作性及可控性更强，且缴费流程更快捷、也更符合成本效益的理念。九成受访者对瑞士纸币的防伪措施深信不疑。



由于现金往往被用于小额交易，因此综观买卖双方交易总额，现金支付占支付总额的比重还不足五成(请参见下图)。就整体支付额度而言，储蓄借记卡和信用卡所占份额最高，达到了55%；其次为网上银行交易、邮政汇票、网络支付以及苹果应用内支付(app purchase)。

(swissinfo.ch)

在所有受访者中，曾使用过譬如Twint(一款由瑞士邮政旗下的银行业务部门PostFinance开发的移动非接触式软件)等手机应用支付软件的人屈指可数。与此同时，三分之二的受访者表示，自己从来都不会用到储蓄借记卡或信用卡上的非接触式支付功能(注：非接触支付卡内嵌入了射频识别微芯片。只要芯片和终端距离足够近，终端便可以从芯片中直接获取账号和姓名等信息。因此，持卡者无需刷磁条，只需在距离支付终端几厘米的位置拿着卡即可)；即便是所持银行卡具备这一功能，他们也根本就不会考虑使用这种支付方式。这也意味着，瑞士绝大多数储蓄卡和信用卡上的非接触式支付功能无异于形同虚设。



不过，瑞士人仍然“忠贞”于大面额纸币。截至2017年底，市面上流通的面值为1000瑞郎的纸币已达5000万张之众。出于对大面值钞票或为非法活动带来便利的担心，欧洲中央银行(European Central Bank)现已停止印刷发行500欧元纸币。



瑞士央行也询问受访者，他们具体如何花掉手头的1000瑞郎纸币。调研结果显示，瑞士老年人仍然喜欢拿着千元钞票在邮局付账单，在购买售价昂贵的商品时，35%均为现金支付。

以现金支付为主的国家



在此次围绕支付方式的调研中，1968名受访者向瑞士央行提交了自己在一个星期之内的消费记录，总共包括22689笔付款交易，总价值高达91.9305万瑞郎(折合人民币约为596.79万元)。



此次调查只采纳了受访者在商店、加油站、餐馆等常见消费地点的一次性花销。瑞士人普遍更倾向于通过网上银行及其他非现金方式来支付每月收到的固定账单-譬如说房屋租金和其他基本家庭开支账单。



瑞士资讯swissinfo.ch

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