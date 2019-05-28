在苏黎世约会非常昂贵，尤其你还想为这次约会购置一套衣服。 (Keystone/Ennio Leanza)

吃饭、看电影、打车回家最贵的地方在哪？答案是苏黎世。该市的物价和生活水平位居全球前列。

德意志银行在《绘制世界价格表》年度调查(英)外部链接中，对全球50多个城市进行了比较。今年，苏黎世超过新西兰惠灵顿，在生活品质方面排名世界第一。

在德银发布的“廉价约会指数”中，苏黎世也位列第一。该指数综合考虑了电影票、软饮料、一顿简餐、几杯啤酒和两个人打车的费用。在苏黎世，这种档次的约会一次要花费203美元，这使得苏黎世成为“到目前为止约会最烧钱的城市”。其后依次是奥斯陆(164美元)，哥本哈根(158美元)，赫尔辛基(151美元)和东京(148美元)。作为约会成本最低的城市，在开罗约会五次才赶上苏黎世的一次花费。"

对于约会之夜可能用到的以下商品，苏黎世要么是最贵的，要么位列前三。



运动鞋(全球最贵)

151美元

买一双阿迪达斯或耐克这样的名牌运动鞋，苏黎世的购物者最多要花151美元。同样一双鞋在哥本哈根(第2名)、伦敦(第17名)、莫斯科(第34名)和马德里(第43名)的售价分别为133美元、102美元、90美元和82美元。

李维斯牛仔裤(全球最贵)

120美元

在苏黎世，李维斯501牛仔裤也是全球最贵。相比之下，在巴黎售价101美元(第7名)，在罗马只要88美元(第16名)。在美国，不同地区的价格差异很大：在旧金山售价74美元(第28名)，在纽约售价56美元(第39名)，而在波士顿和芝加哥只售50美元(并列第45名)。



电影票(全球最贵)

19美元

也许这对于一部英语电影来说并不贵，因为毕竟需要配音或字幕。在伦敦(第二名)或纽约(第三名)，同一部电影的票价在16到17美元之间。



打车，8公里/5英里(全球最贵)

38美元

夜游苏黎世时，你可不能错过最后一班火车或电车。该市的出租车费远高于阿姆斯特丹(第二名)和东京(第三名)，在这两个城市，同样的距离打车费只要28美元。在旧金山或纽约(并列第16名)，同样的距离只要19美元。在里斯本(第34名)只要11美元，在墨西哥城(排名第49)车费还不到5美元。



“小区酒吧”的双人简餐(全球最贵)

72美元

这个价格看起来一点不像是一顿简餐。亚军奥斯陆(65美元)和季军香港(59美元)的价格要低得多。类似一顿饭，柏林和维也纳(并列第31名)只要33美元。瑞士香肠为何贵的如此离谱？



意大利餐厅的双人丰盛晚餐(全球第二贵)

110美元

在高档意大利餐厅享用一顿美味晚餐，只有纽约(118美元)比苏黎世更贵。那么在意大利价格如何呢？米兰(第13名)距离苏黎世最近，价格为87美元。在罗马(第26名)，价格仅为66美元。有趣的是，英国广播公司(BBC)曾经在瑞士意大利语区做了一期特别节目：意大利面树恶作剧(英)外部链接。



男士理发标准套餐(全球第三贵)

41美元

只有哥本哈根(排名第一)和奥斯陆(第二名)的理发师收费更高，分别要48美元和45美元。在波士顿和纽约(并列第12名)只要28美元，而在上海(第34名)只要14美元。 尽管如此，苏黎世男士理发的费用还是要比苏黎世或日内瓦的女士剪个刘海便宜的多。

夏季服装(全球第二贵)

67美元

在苏黎世(和迪拜)，Zara或H&M等零售商的夏季女装价格位居全球第二。在全球最贵的利雅得，同款女装也就只贵一美元：68美元。同款女装在莫斯科售价为50美元(第10名)，在斯德哥尔摩售价为38美元(第41名)，在马德里售价为32美元(第48名)。周四发布的另一项对比研究也证实了这一点：总体而言，相比法国、德国和意大利等国，瑞士的服装价格要贵25%。



周末出游(全球第三贵)

2104 美元

在周末出游成本方面，米兰最贵(2706美元)，而哥本哈根(2120美元)只比苏黎世每人每天贵4美元。德银对此类出游的定义如下：两晚五星级酒店、两顿双人酒吧餐、两顿双人餐厅正餐、租车两天、两品脱啤酒、四升软饮和少量购物(一条牛仔裤和一双运动鞋)。

然而，苏黎世人的月度税后工资和税后可支配收入却不再是世界第一。旧金山的月平均工资为6526美元(合6581瑞郎)，而苏黎世的平均工资为5896美元。苏黎世的月可支配收入为4626美元，也低于旧金山的4710美元。

人们每月必须购买的商品和服务有多贵呢？这幅图显示了普通瑞士家庭的消费情况：

(swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch

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