导航栏目

跳过导航链接

主要功能

生活&养老

生活成本 瑞士城市娱乐消费全球最贵

Opera for All in Zurich

在瑞士，虽然晚上看一场戏剧或歌剧的花费很高，不过，免费娱乐项目也确实存在，例如去年6月苏黎世歌剧院外举办了现场直播的“全民歌剧”

(Keystone)

如果你想获得花费低廉的休闲娱乐活动，那就不要去瑞士的苏黎世或日内瓦，因为，根据2019年全球生活成本调查(Worldwide Cost of Living Survey)，这两座瑞士城市的休闲和娱乐活动全球最贵的。

閱讀本文繁體字版本請 點擊此處外部链接

信息框结尾

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)于本周二发布的2019年调查结果显示，整体而言，新加坡、巴黎和香港并列第一名，苏黎世则紧跟其后，成为了“第四贵”的城市。日内瓦与日本大阪并列第五名。

该报告作者Roxana Slavcheva向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“总的来说，在过去的几年里，我们发现在几个生活成本项目里，欧洲城市的成本最高。比如，在家居和个人护理、以及休闲和娱乐这些项目里，苏黎世和日内瓦在我们调查的133个城市中高居榜首。”

“这或许反映了在这两座瑞士城市里，一般而言，人们对(非必需品)的可自由支配开支付出了更高溢价。我们在瑞士只调查了苏黎世和日内瓦这两座城市，但我们认为它们能代表瑞士的生活成本。”

Slavcheva告知，休闲和娱乐项目是指“一台电视、一台电脑、以及订阅一份报纸或杂志的价格，还有电影票、剧院门票和餐厅的价格，即外出的成本。”

虽然其它调查强调了瑞士的咖啡和麦当劳巨无霸汉堡价格较高，但经济学人智库的调查显示，瑞士消费者可能还有一些更糟的情况：

最贵城市图表
(swissinfo.ch)

尽管苏黎世的排名下降了两位，而日内瓦上升了一位，但苏黎世仍然非常靠近榜首。Slavcheva说：“有时排名下降是因为榜单其它地方发生了变动，而不是因为这个城市变便宜了。”

汇聚交集

传统上，巴黎、新加坡、苏黎世、日内瓦、哥本哈根和香港都是昂贵的城市，Slavcheva也提到了这些地方的生活成本存在着趋同性。

她解释道：“这证明了全球化、以及品味和购物模式的相似性。即使是在生活用品可能相对便宜的地方里，公用事业或运输价格也会抬高整体生活成本。”

“更引人注目的是，由于持续的高通货膨胀和货币贬值，伊斯坦布尔、塔什干、莫斯科和圣彼得堡等新兴经济城市的排名严重下降。”

该项调查中，生活成本最便宜的城市是委内瑞拉的加拉加斯和叙利亚的大马士革，分别比纽约便宜了85%和75%。

全球生活成本​​​​​​​

经济学人智库每年进行两次全球生活成本调查，在93个国家的133个城市里，对覆盖了160种产品和服务的400多个单价进行调查。其中包括食品、饮料、服装、家居用品和个人护理用品、租金、交通、水电费、私立学校、家政服务和休闲娱乐等成本费用。

经济学人智库的研究人员会在一系列类别的商店展开调查：超市、中等价位商店和较高价位专卖店。调查价格不是建议零售价或制造商成本价，而是客户所支付的价格。

此调查允许进行不同城市之间的比较，但基于该报告目的，所有城市以纽约作为基础城市来进行比较(纽约的指数设定为100)。该项调查已持续了30多年之久。

(来源：EIU)

信息框结尾

瑞士的物价监督员 那个努力降低瑞士物价的人如何看待瑞士高物价？

瑞士设有一个官方职务-物价监督员，一个站在消费者这边，对不合理定价说不的人。他是谁，他又看到了哪里有省钱空间？ 斯蒂凡每年都会收到2500多封的信件，都寄自那些关注物价的或怒火冲天的消费者。更有甚者，会直接把尿布寄给他。 尿布这事听起来相当惊悚 ...


(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

标签

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

subscription form

如需通过电子邮箱免费订阅时事通讯(Newsletter)，请在下方输入您的邮箱地址










× 关闭

分享到微信朋友圈

打开微信，点击底部的“发现”，使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。 如何使用？