在瑞士，虽然晚上看一场戏剧或歌剧的花费很高，不过，免费娱乐项目也确实存在，例如去年6月苏黎世歌剧院外举办了现场直播的“全民歌剧” (Keystone)

如果你想获得花费低廉的休闲娱乐活动，那就不要去瑞士的苏黎世或日内瓦，因为，根据2019年全球生活成本调查(Worldwide Cost of Living Survey)，这两座瑞士城市的休闲和娱乐活动是全球最贵的。



閱讀本文繁體字版本請 點擊此處外部链接

信息框结尾

经济学人智库(Economist Intelligence Unit)于本周二发布的2019年调查结果显示，整体而言，新加坡、巴黎和香港并列第一名，苏黎世则紧跟其后，成为了“第四贵”的城市。日内瓦与日本大阪并列第五名。



该报告作者Roxana Slavcheva向瑞士资讯swissinfo.ch表示：“总的来说，在过去的几年里，我们发现在几个生活成本项目里，欧洲城市的成本最高。比如，在家居和个人护理、以及休闲和娱乐这些项目里，苏黎世和日内瓦在我们调查的133个城市中高居榜首。”



“这或许反映了在这两座瑞士城市里，一般而言，人们对(非必需品)的可自由支配开支付出了更高溢价。我们在瑞士只调查了苏黎世和日内瓦这两座城市，但我们认为它们能代表瑞士的生活成本。”



Slavcheva告知，休闲和娱乐项目是指“一台电视、一台电脑、以及订阅一份报纸或杂志的价格，还有电影票、剧院门票和餐厅的价格，即外出的成本。”



虽然其它调查强调了瑞士的咖啡和麦当劳巨无霸汉堡价格较高，但经济学人智库的调查显示，瑞士消费者可能还有一些更糟的情况：

(swissinfo.ch)

尽管苏黎世的排名下降了两位，而日内瓦上升了一位，但苏黎世仍然非常靠近榜首。Slavcheva说：“有时排名下降是因为榜单其它地方发生了变动，而不是因为这个城市变便宜了。”



汇聚交集



传统上，巴黎、新加坡、苏黎世、日内瓦、哥本哈根和香港都是昂贵的城市，Slavcheva也提到了这些地方的生活成本存在着趋同性。



她解释道：“这证明了全球化、以及品味和购物模式的相似性。即使是在生活用品可能相对便宜的地方里，公用事业或运输价格也会抬高整体生活成本。”



“更引人注目的是，由于持续的高通货膨胀和货币贬值，伊斯坦布尔、塔什干、莫斯科和圣彼得堡等新兴经济城市的排名严重下降。”



该项调查中，生活成本最便宜的城市是委内瑞拉的加拉加斯和叙利亚的大马士革，分别比纽约便宜了85%和75%。

全球生活成本​​​​​​​ 经济学人智库每年进行两次全球生活成本调查，在93个国家的133个城市里，对覆盖了160种产品和服务的400多个单价进行调查。其中包括食品、饮料、服装、家居用品和个人护理用品、租金、交通、水电费、私立学校、家政服务和休闲娱乐等成本费用。 经济学人智库的研究人员会在一系列类别的商店展开调查：超市、中等价位商店和较高价位专卖店。调查价格不是建议零售价或制造商成本价，而是客户所支付的价格。 此调查允许进行不同城市之间的比较，但基于该报告目的，所有城市以纽约作为基础城市来进行比较(纽约的指数设定为100)。该项调查已持续了30多年之久。 (来源：EIU) 信息框结尾



(翻译：谢静雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line