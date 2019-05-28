在蘇黎世約會非常昂貴，尤其你還想為這次約會購置一套衣服。 (Keystone/Ennio Leanza)

吃飯、看電影、打車回家最貴的地方在哪？答案是蘇黎世。該市的物價和生活水平位居全球前列。



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德意志銀行在《繪製世界價格表》年度調查(英)外部链接中，對全球50多個城市進行了比較。今年，蘇黎世超過紐西蘭威靈頓，在生活品質方面排名世界第一。



在德銀發布的“廉價約會指數”中，蘇黎世也位列第一。該指數綜合分析了電影票、無酒精飲料、一頓簡餐、幾杯啤酒和兩個人打車的費用。在蘇黎世，這種檔次的約會一次要花費203美元，這使得蘇黎世成為“到目前為止約會最燒錢的城市”。其後依次是奧斯陸(164美元)，哥本哈根(158美元)，赫爾辛基(151美元)和東京(148美元)。作為約會成本最低的城市，在開羅約會五次才趕上蘇黎世的一次花費。"



對於約會之夜可能用到的以下商品，蘇黎世要不是最貴的，要不位列前三。



運動鞋(全球最貴)

151美元

買一雙阿迪達斯或耐克這樣的名牌運動鞋，蘇黎世的購物者最多要花151美元。同樣一雙鞋在哥本哈根(第2名)、倫敦(第17名)、莫斯科(第34名)和馬德里(第43名)的售價分別為133美元、102美元、90美元和82美元。



李維斯(Levi's)牛仔褲(全球最貴)

120美元

在蘇黎世，李維斯501牛仔褲也是全球最貴。相比之下，在巴黎售價101美元(第7名)，在羅馬只要88美元(第16名)。在美國，不同地區的價格差異很大：在舊金山售價74美元(第28名)，在紐約售價56美元(第39名)，而在波士頓和芝加哥只售50美元(並列第45名) 。



電影票(全球最貴)

19美元

也許這對於一部英語電影來說並不貴，因為畢竟需要配音或字幕。在倫敦(第二名)或紐約(第三名)，同一部電影的票價在16到17美元之間。



搭計程車，8公里/5英里(全球最貴)

38美元

夜遊蘇黎世時，你可不能錯過最後一班火車或電車。該市的出租車費遠高於阿姆斯特丹(第二名)和東京(第三名)，在這兩個城市，同樣的距離打車費只要28美元。在舊金山或紐約(並列第16名)，同樣的距離只要19美元。在里斯本(第34名)只要11美元，在墨西哥城(排名第49)車費還不到5美元。



“小區酒吧”的雙人簡餐(全球最貴)

72美元

這個價格看起來一點不像是一頓簡餐。亞軍奧斯陸(65美元)和季軍香港(59美元)的價格要低得多。類似一頓飯，柏林和維也納(並列第31名)只要33美元。瑞士香腸為何貴的如此離譜？



意大利餐廳的雙人豐盛晚餐(全球第二貴)

110美元

在高檔意大利餐廳享用一頓美味晚餐，只有紐約(118美元)比蘇黎世更貴。那麼在意大利價格如何呢？米蘭(第13名)距離蘇黎世最近，價格為87美元。在羅馬(第26名)，價格僅為66美元。有趣的是，英國廣播公司(BBC)曾經在瑞士意大利語區做了一期特別節目：意大利麵樹惡作劇(英)外部链接。



男士理髮標準套餐(全球第三貴)

41美元

只有哥本哈根(排名第一)和奧斯陸(第二名)的理髮師收費更高，分別要48美元和45美元。在波士頓和紐約(並列第12名)只要28美元，而在上海(第34名)只要14美元。儘管如此，蘇黎世男士理髮的費用還是要比蘇黎世或日內瓦的女士剪個瀏海便宜得多。



夏季服裝(全球第二貴)

67美元

在蘇黎世(和杜拜)，Zara或H&M等零售商的夏季女裝價格位居全球第二。在全球最貴的利雅德，同款女裝也就只貴一美元：68美元。同款女裝在莫斯科售價為50美元(第10名)，在斯德哥爾摩售價為38美元(第41名)，在馬德里售價為32美元(第48名)。週四發布的另一項對比研究也證實了這一點：總體而言，相比法國、德國和意大利等國，瑞士的服裝價格要貴25%。



週末出遊(全球第三貴)

2104 美元

在周末出遊成本方面，米蘭最貴(2706美元)，而哥本哈根(2120美元)只比蘇黎世每人每天貴4美元。德銀對此類出遊的定義如下：兩晚五星級酒店、兩頓雙人酒吧餐、兩頓雙人餐廳正餐、租車兩天、兩品脫啤酒、四升軟飲和少量購物(一條牛仔褲和一雙運動鞋)。



然而，蘇黎世人的月度稅後工資和稅後可支配收入卻不再是世界第一。舊金山的月平均工資為6526美元(合6581瑞郎)，而蘇黎世的平均工資為5896美元。蘇黎世的月可支配收入為4626美元，也低於舊金山的4710美元。



人們每月必須購買的商品和服務有多貴呢？這幅圖顯示了普通瑞士家庭的消費情況：

(swissinfo.ch)

瑞士资讯swissinfo.ch

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