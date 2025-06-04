瑞士历史上最致命的地质滑坡事件

瑞士瓦莱州布拉滕山村(Blatten)的卫星图像，2025年5月28日，该山村被岩石、冰块和其他碎石掩埋。 Keystone-SDA

2025年5月28日，瑞士阿尔卑斯山的一大块冰川崩塌，大量冰块、泥浆和岩石掩埋了瓦莱州布拉滕山村(Blatten)的大部分地区。以下是瑞士历史上一些最大的山体滑坡灾难。

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瓦莱州布拉滕

5月28日，估计有900万立方米的冰块、泥浆和岩石以迅雷不及掩耳之势倾泻而下，瓦莱州洛岑塔尔山谷(Lötschental valley)的布拉滕村被掩埋，村庄中90%的面积被摧毁。为数不多的几座残留下来的房屋后来被淹没在龙扎河(Lonza River)形成的湖泊中，这条河的河道被泥石流阻断，导致泛滥。

>>观看2025年5月28日，瑞士南部布拉滕上方白桦冰川的崩塌：

十天前，当布拉滕上方，白桦冰川(Birch Glacier)所在的克莱因内斯索恩山(Kleines Nesthorn)的部分山体开始崩塌，村里的300名居民就被紧急疏散。在这次巨大的崩塌之前，大约有400-600万立方米的岩石松动，堆积在冰川下面，将冰川慢慢拖入山谷。

格劳宾登州布里恩茨

2023年5月12日，瑞士东南部Brienz/Brinzauls因附近山体摇摇欲坠，随时会遭遇灭顶之灾。 Keystone / Gian Ehrenzeller

5月12日，全世界的目光聚焦在瑞士的布里恩茨村。由于面临山体滑坡风险，这里的村民被紧急疏散。下文记录了瑞士历史上最严重的几次地质滑坡灾害。

布里恩茨村是瑞士东南部一个山间小村落。全部86名居民疏散工作完成后(多语)，当地政府于5月15日宣布(德)外部链接计划将灾害预警等级从“红色”提高至“蓝色”–这是山体滑坡最高预警级别。

专家预测，在接下来的数天内，200万立方米的碎石可能崩塌席卷整个村庄。6月16日，巨大的岩石群倾泻到了离村庄数米远的地方，目前还没有关于该村受损的报告。

当天，居民可以在白天返回村庄。但专家警告说，村子上方的巨大碎石斜坡可能会在未来几年内因暴雨而加速崩塌。因此，在未来5-10年内，他们将要面对必须搬离村庄的事实。

邦多村，格劳宾登州(Bondo, canton Graubünden)

2017年8月23日，遭遇大规模山体滑坡后的邦多村。 Keystone / Gian Ehrenzeller

2017年8月23日，3’00万立方米的岩石从瑞士东部的琴加洛雪峰(Piz Cengalo)如潮水倾泻而下，横扫峡谷，导致山体滑坡(多语)。这是瑞士130多年来经历的最严重的一次山体滑坡。

泥浆裹夹着碎石顺着山谷一路冲向邦多以及周边村镇Promontogno，Sottoponte 和Spino。8名徒步者遇难，10位村民失去了家园。总共有147位居民被转移到安全地带。损失估计达4’100万瑞郎(约合3.2亿人民币)。

以下YouTube视频记录了2017年，摧毁瑞士东南部格劳宾登州邦多村的琴加洛雪峰山体滑坡。

外部内容

瑞士军队参与了灾后救援和清理工作。之后，多数居民得以返回家园。然而，危机依然存在。灾后，村里建起了防御基础设施，灾情预警系统将至少保留至2024年。

贡多村，瓦莱州(Gondo, canton Valais)

2000年10月17日，瑞士南部贡多村，灾后营救及清理工作。 Keystone

暴雨连降3天，造成泥土和岩石松动，40米宽的泥石流带瞬间将位于瑞士和意大利边境上的小村庄贡多一分为二。13人在2000年这场灾难中丧生。

石流冲毁了十座房屋，学校、商铺、道路无一幸免。贡多损失最为惨重，但上瓦莱州(Upper Valais)的其他村落也被泥石流切断，房屋也被卷走。

兰达镇，瓦莱州(Randa, canton Valais)

1991年6月20日，工人正试图在瓦莱州兰达镇附近发生的岩石滑坡中清理出一条道路。 Keystone / René Ritler

1991年4月和5月，位于瑞士南部马特峡谷(Matter valley)兰达镇上方的一处悬崖发生两次岩石滑坡。近3’000万立方米的岩块和碎石坍塌，掩埋了通往采尔马特度假胜地的铁路和公路，拦截了当地河流，形成水坝。虽未造成人员伤亡，但牲畜家禽死伤惨重，农舍和度假屋均被损毁。

榆树村，格拉鲁斯州(Elm,canton Glarus)

1881年9月11日山体滑坡后，格拉鲁斯州的榆树村满目疮痍。 Keystone

1881年9月11日，格拉鲁斯州的榆树村发生一起严重的岩石滑坡。起因是山体一侧开凿的露天石板矿塌方。据估计，约有1’000万立方米的石块在几秒钟内崩塌并坠入谷底，瞬间将村民掩埋在家中。114人不幸罹难。

Goldau村，施维茨州(Schwyz)

描绘施维茨州Goldau村岩崩的插图。 Keystone

1806年9月2日，瑞士中部罗斯贝格山(Rossberg mountain)一场大范围岩崩席卷了Goldau村，夺走了457条生命，杀死数百头牛。300余间房屋和谷仓被毁。最东边的落石带直抵劳瓦兹湖(Lake Lauerz)，引发15米高的海啸，酿成劳瓦兹湖南岸洪水，约10人因此丧命。

根据日内瓦大学的相关研究，公元563年，日内瓦湖东岸的一次大规模岩体滑坡导致罗纳河三角洲(Rhone delta)部分坍塌并滑入日内瓦湖，引发海啸(英)，给沿湖地区造成巨大损失。

永久冻土及监测

瑞士极易遭受自然灾害。落石和山体滑坡在山区时有发生。瑞士联邦环境局(Swiss Federal Office for the Environment)估计，瑞士境内6-8%的土地结构不稳定，面临塌方滑坡和落石风险，主要集中在阿尔卑斯山和阿尔卑斯山下地区。约7%的瑞士人口居住在(多语)外部链接可能受到雪崩、山体滑坡、岩崩或落石影响的地区。

气温升高、冰川融化、永久冻土层解冻，正在破坏(英)外部链接山体的稳定性。永久冻土层下方的定居点(多语)在未来几年必然遭遇更多滑坡和泥石流灾难。

2021年，瑞士各地洪水、山体滑坡和岩崩造成的总经济损失约4.5亿瑞郎(约合35亿人民币)。

政府相关部门(多语)外部链接透露，虽然防御设施能防范灾害风险，但安装复杂，价格昂贵。在高风险地区可以使用监测技术(多语)。布里恩茨村就设有4套不同的监测系统，摇摇欲坠的山体随时都在研究人员的视线中。

(译自英文：武建博)