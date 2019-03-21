在瑞士，雖然晚上看一場戲劇或歌劇的花費很高，不過，免費娛樂項目也確實存在，例如去年6月蘇黎世歌劇院外舉辦了現場直播的“全民歌劇” (Keystone)

如果你想獲得花費低廉的休閒娛樂活動，那就不要去蘇黎世或日內瓦，因為，根據2019年全球生活成本調查(Worldwide Cost of Living Survey)，這兩個瑞士城市的休閒和娛樂活動是全球最貴的。



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經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit)於本週二發布的2019年調查結果顯示，整體而言，新加坡、巴黎和香港並列第一名，蘇黎世則緊跟其後，成為了“第四貴”的城市。日內瓦與日本大阪並列第五名。

該報告作者Roxana Slavcheva向瑞士資訊swissinfo.ch表示：“總的來說，在過去的幾年裡，我們發現在幾個生活成本項目裡，歐洲城市的成本最高。比如，在家居和個人護理、以及休閒和娛樂這些項目裡，蘇黎世和日內瓦在我們調查的133個城市中高居榜首。”

“這或許反映了在這兩個瑞士城市裡，一般而言，人們對(非必需品)的可自由支配開支付出了更多額外成本。我們在瑞士只調查了蘇黎世和日內瓦這兩個城市，但我們認為它們能代表瑞士的生活成本。”

根據報告，休閒和娛樂項目是指“一台電視、一台電腦、以及訂閱一份報紙或雜誌的價格，還有電影票、劇院門票和餐廳的價格，即外出的成本。”

雖然其它調查強調了瑞士的咖啡和麥當勞巨無霸漢堡價格較高，但經濟學人智庫的調查顯示，瑞士消費者可能還有一些更糟的情況：

(swissinfo.ch)

儘管蘇黎世的排名下降了兩位，而日內瓦上升了一位，但蘇黎世仍然非常靠近榜首。 Slavcheva說：“有時排名下降是因為榜單其它地方發生了變化，而不是因為這個城市變便宜了。



匯聚交集

傳統上，巴黎、新加坡、蘇黎世、日內瓦、哥本哈根和香港都是昂貴的城市，Slavcheva也提到了這些地方的生活成本存在著趨同性。

她解釋道：“這證明了全球化、以及品味和購物模式的相似性。即使是在生活用品可能相對便宜的地方裡，公用事業或運輸價格也會抬高整體生活成本。”

“更引人注目的是，由於持續的高通貨膨脹和貨幣貶值，伊斯坦堡、塔什干、莫斯科和聖彼得堡等新興經濟城市的排名嚴重下降。”

該項調查中，生活成本最便宜的城市是委內瑞拉的卡拉卡斯和敘利亞的大馬士革，分別比紐約便宜了85%和75%。

全球生活成本 經濟學人智庫每年進行兩次全球生活成本調查，在93個國家的133個城市裡， 針對了160種產品和服務的400多個單價進行調查。其中包括食品、飲料、衣服、家居用品和個人護理用品、租金、交通、水電費、私立學校、家政服務和休閒娛樂等成本費用。 經濟學人智庫的研究人員會在一系列類別的商店展開調查：超市、中等價位商店和較高價位專賣店。調查價格不是建議零售價或製造商成本價，而是客戶所支付的價格。 此調查允許進行不同城市之間的比較，但基於該報告目的，所有城市以紐約作為基礎城市來進行比較(紐約的指數設定為100)。該項調查已持續了30多年之久。 (來源：EIU) 信息框结尾



(翻譯：謝靜雯), 瑞士资讯swissinfo.ch

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