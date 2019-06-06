卡斯特·塞门娅分别在2012年和2016年夏季奥运会上两度斩获奥运会女子800米桂冠。

(Keystone)

瑞士联邦法院日前决定，在对因“性别门”而饱受争议的南非田径选手卡斯特·塞门娅(Caster Semenya)起诉国际田联歧视案作出最终裁定之前，临时性赋予这位曾两度斩获奥运会女子800米桂冠的运动员无需通过服用药物以降低睾酮水平、亦可参赛的权利。



就在6月3日瑞士联邦法院作出这一决定的一个月之前，总部位于洛桑的国际奥委会体育仲裁院(CAS)曾作出裁决(英)外部链接，准允田径运动比赛组织和管理的官方机构-国际田联(IAAF，英外部链接)为存在性别发育差异(DSDs)、拥有XY染色体的所有女性运动员-譬如塞门娅-制定新规，禁止其参与400米至1600米的中短程赛跑赛事。田联新规要求这类运动员必须服用睾酮抑制剂将体内的睾酮水平控制在5nmol/L以下，且数值至少持续在下限以内6个月，才能获准参赛。



国际奥委会体育仲裁院表示，(国际田联)要求存在性别发育异常的运动员服用药物以降低睾酮水平、从而获取参赛权的条例，虽然具有歧视性，然而，的确是一种保持所有运动员公平竞争的“必要、合理以及适宜的方式”。



国际奥委会体育仲裁院所作出的毁誉参半的裁决，受到了南非田径选手塞门娅的强烈质疑，她向瑞士联邦法院提请上诉。尽管目前案件仍处于聆讯期，最终裁决结果何时出炉尚属未知，但瑞士联邦法院于6月3日作出的暂时性决定，无疑为塞门娅提供了临时保护伞。

自由奔跑



"瑞士联邦最高法院现已责令国际田联立即暂停执行针对卡斯特·塞门娅参赛资格的(限制性)规定，允许她在上诉待决期间，不受限制地参加女子比赛，"塞门娅的代表律师在一份公开声明中介绍道。



塞门娅对瑞士联邦法院作出的这一临时性裁夺感到非常满意。她表示：“我为瑞士法官们作出的决定致以我深切的谢意。我希望未来我的上诉有了定论之后，我能够再次自由奔跑。”



最终的裁决，将会给性别政治和科学带来广泛而深远的影响，与此同时，还可能为今后所有遭遇类似境遇的女性运动员提供判例，甚至未来的受益者并不仅仅局限于田径运动。



就在5月3日钻石联赛多哈站(Doha Diamond League meeting)的赛场上，塞门娅顺利将800米金牌收入囊中；而获准重回跑道的她，究竟能否于6月13日在奥斯陆再创佳绩？让我们拭目以待。



Keystone-SDA/Reuters/jdp

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram