此内容发布于2020年1月23日 上午11:42

与亚洲其他国家一样，雅加达机场也已采取措施筛查该病毒。 (Keystone / Mast Irham)

日内瓦大学医院(HUG)开发了一项测试以检测从中国向全球传播的新型冠状病毒。世界卫生组织(WHO)将于今日(1月23日)进一步评估，以期确定来自武汉的新型冠状病毒疫情是否构成国际关注、影响到各国国家利益的突发公共卫生事件。

到目前为止，世界卫生组织仅针对罕见的流行病宣布过国际卫生紧急状态，要求各国采取强有力的回应。其中包括2009年的N1N1猪流感，2016年的寨卡病毒，2014年肆虐西非部分地区、并自2018年以来影响到刚果民主共和国的埃博拉病毒。

截至目前，新型冠状病毒已感染数百人，并造成至少9人死亡。目前在中国大约一半的省份中均发现确诊病例，其中包括特大城市北京、上海。在台湾地区、日本、韩国、泰国、澳大利亚、美国也已相继发现病例。

有两点特别令人担忧：中国一名研究人员已经证实了病毒能够在人际中传播，并且该病毒可通过变异来更好地保护自己。



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对从中国返瑞人士的筛查测试

瑞士也在参与应对这场由神秘病毒引起的突发卫生事件。大约十天前，日内瓦大学医院(HUG)开发了一项筛查测试，应该可迅速识别具有传染性的病人。

“我们已查明病毒，并拥有其完整的基因密码，”日内瓦大学医院传染病服务负责人劳伦·凯瑟(Laurent Kaiser)在瑞士法语广播电视台(RTS)上说。

测试非常简单：只需用棉签在喉咙后部或鼻子上擦取样本即可。该测试仅对从中国返回瑞士，并出现以下症状的人进行：感冒，咳嗽，发烧，肌肉疼痛并伴有呼吸困难。

“如果症状有限，我们通常会提供常规护理。我们担心的是患者患上肺炎，” 劳伦·凯瑟说道，同时指出：目前还没有针对新病毒的疫苗或治疗方法。



像非典病毒一样

该病毒于2019年12月在中国东部人口最多的省会城市武汉发现，应该来源于动物。中国政府指出，该病毒最初出现于武汉的一家海鲜市场上，该海鲜市场还出售如鸡和蝙蝠等其他动物。

根据劳伦·凯瑟的说法，该病毒“与非典病毒相似度达到70％”。在2002年至2003年间，被称为“非典型肺炎”的严重急性呼吸系统综合症造成8000人被感染，且774人死亡。 她在瑞士法语广播电视台(RTS)的采访中指出：“我们拥有可能在某些国家引起大规模传染病的所有要素。”

开发疫苗需要花费数年的时间，但目前尚不确定该病毒是否会在人类体内持续存在。劳伦·凯瑟说：“正如这种传染病突然出现一样，它也可能突然消失。”

瑞士机场未采取措施

包括美国在内的许多国家已经建立了机场监测系统，以监测来自武汉的旅客。当然这项措施现已失效，因为中国当局刚刚宣布武汉出发航班停飞。



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瑞士联邦公共卫生局(OFSP)在一份公报中指出(多语)外部链接，“虽然武汉和欧洲几大城市(伦敦、巴黎、罗马)之间有直达航班，不过，欧洲疾病预防控制中心认为病毒侵入欧洲的风险很低，此评估对瑞士同样适用”。

瑞士联邦公共卫生局确认，目前瑞士无意采取如东南亚某些国家所施行的入境监测措施。



瑞士内政部长阿兰·贝尔赛(Alain Berset)于本周三(1月22日)在达沃斯世界经济论坛上指出，瑞士“准备充分”。这位同时负责瑞士国内卫生事务的部长也重申，瑞士已经准备好助力国际社会，正如其在埃博拉危机期间所做的那样。



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