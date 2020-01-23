與亞洲其他國家一樣，雅加達機場也已採取措施篩查該病毒。 (Keystone / Mast Irham)

日內瓦大學醫院(HUG)開發了一項測試以檢測從中國向全球傳播的新型冠狀病毒。世界衛生組織(WHO)將於今日(1月23日)進一步評估，以期確定來自武漢的新型冠狀病毒疫情是否構成國際關注、影響到各國國家利益的突發公共衛生事件。

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到目前為止，世界衛生組織僅針對罕見的流行病宣布過國際衛生緊急狀態，要求各國採取強有力的回應。其中包括2009年的N1N1豬流感，2016年的寨卡病毒，2014年肆虐西非部分地區、並自2018年以來影響到剛果民主共和國的埃博拉病毒。

截至目前，新型冠狀病毒已感染數百人，並造成至少17人死亡。目前在中國大約一半的省份中均發現確診病例，其中包括特大城市北京、上海。在台灣、日本、韓國、泰國、澳大利亞、美國也已相繼發現病例。

有兩點特別令人擔憂：中國一名研究人員已經證實了病毒能夠在人際中傳播，並且該病毒可通過變異來更好地保護自己。

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對從中國返瑞人士的篩查測試

瑞士也在參與應對這場由神秘病毒引起的突發衛生事件。大約十天前，日內瓦大學醫院(HUG)開發了一項篩查測試，應該可迅速識別具有傳染性的病人。

“我們已查明病毒，並擁有其完整的基因密碼，”日內瓦大學醫院傳染病服務負責人勞倫·凱瑟(Laurent Kaiser)在瑞士法語廣播電視台(RTS)上說。

測試非常簡單：只需用棉籤在喉嚨後部或鼻子上擦取樣本即可。該測試僅對從中國返回瑞士，並出現以下症狀的人進行：感冒，咳嗽，發燒，肌肉疼痛并伴有呼吸困難。

“如果症狀有限，我們通常會提供常規護理。我們擔心的是患者患上肺炎，” 勞倫·凱瑟說道，同時指出：目前還沒有針對新病毒的疫苗或治療方法。

像非典病毒一樣

該病毒於2019年12月在中國東部人口最多的省會城市武漢發現，應該來源於動物。中國政府指出，該病毒最初出現於武漢的一家海鮮市場上，該海鮮市場還出售如雞和蝙蝠等其他動物。

根據勞倫·凱瑟的說法，該病毒“與非典病毒相似度達到70％”。在2002年至2003年間，被稱為“非典型肺炎”的嚴重急性呼吸系統綜合症造成8000人被感染，且774人死亡。她在瑞士法語廣播電視台(RTS)的採訪中指出：“我們擁有可能在某些國家引起大規模傳染病的所有要素。”

開發疫苗需要花費數年的時間，但目前尚不確定該病毒是否會在人類體內持續存在。勞倫·凱瑟說：“正如這種傳染病突然出現一樣，它也可能突然消失。”

瑞士機場未採取措施

包括美國在內的許多國家已經建立了機場監測系統，以監測來自武漢的旅客。當然這項措施現已失效，因為中國當局剛剛宣布武漢出發航班停飛。



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瑞士聯邦公共衛生局(OFSP)在一份公報中指出(多語)外部链接，“雖然武漢和歐洲幾大城市(倫敦、巴黎、羅馬)之間有直達航班，不過，歐洲疾病預防控制中心認為病毒侵入歐洲的風險很低，此評估對瑞士同樣適用”。

瑞士聯邦公共衛生局確認，目前瑞士無意採取如東南亞某些國家所施行的入境監測措施。

瑞士內政部長阿蘭·貝爾賽(Alain Berset)於本週三(1月22日)在達沃斯世界經濟論壇上指出，瑞士“準備充分”。這位同時負責瑞士國內衛生事務的部長也重申，瑞士已經準備好助力國際社會，正如其在埃博拉危機期間所做的那樣。



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