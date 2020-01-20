法国黄背心反对社会不平等的大游行，条幅上写道：穷人的地狱造就了富人的天堂。 (Keystone / Guillaume Horcajuelo)

在瑞士这样的富国，贫富分化在不断加剧。科学界、媒体和政界对于社会不平等现象的关注度也在与日俱增。瑞士资讯swissinfo.ch也做了一个系列报道，首先来探讨一个问题：为什么经济上的不平等会造成社会不平等？

系列报道：瑞士的社会不平等现象 信息框结尾

如果一个社会，很多人经济状况不佳，则是一个危险信号，在世界经济危机和历史上许多其他类似状况出现时社会主义思想都开始变得活跃，就是活生生的例子。

但是社会不平等本身是否具有危险性呢？没有贫穷的社会理论上是存在的，但即便这样的社会也存在社会不平等现象。这一点在所谓的“相对贫困”(relativen Armut外部链接)概念中有所体现：并不只是物质缺乏的人被称为穷人，在一个富裕国家，达不到本国标准小康水平的人也被视为穷人。



圣加仑大学经济学教授Reto Föllmi外部链接说：“如果你感觉你为社会所做出的贡献与你得到的收益不等，这是一个危险信号，”换句话说：这会在社会上造成紧张局面。



伯尔尼高等专业学院教授Robert Fluder外部链接也认为物质上的不均衡会威胁到社会稳定，他说：“如果这样发展下去，一定会出现危机。在那些贫富差距大的国家已经有了前车之鉴。”

逐渐加剧的社会不均等状况，会造成这样的结果：少数人的政治影响力越来越大。近些年欧洲和美国的高失业和贫困率导致了民粹主义的崛起。社会不平等现象也是对民主制度的严重威胁。围绕这个题目我们也进行了报道。 信息框结尾

社会不平等显示阻碍经济发展

社会不平等现象不仅影响社会的安定，同时也阻碍经济发展。根据Föllmi教授的说法，社会不平等现象会影响个人的工作积极性和冒险精神-贫困人群，缺乏独立创业的资金和勇气。



如果物质生产只面对少数富人，也会造成全社会的消费水平下降。这在遗产问题上则可见一斑：按照Fluder的意思，得到遗产的人一般都是些已经有一定经济基础的富人，他说：“从消费角度来看，如果是年轻的家庭得到遗产，会更有机会将这些钱花出去。”从国民经济角度来看，这些遗产如果直接进入经济流通比静置在上了年纪人的账号里更有意义。

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根据少数(有争议的)调查，社会不平等也会阻碍经济发展，根据一项国际货币组织的调查，如果富人越来越富有，会对国内生产总值产生负面影响，而经济与合作组织则警告，社会不平等现象对于整体经济的增长有害。



太多财富对环境不利



瑞士世界自然基金会WWF表示，瑞士人使用了过多的资源，这对环境不利，瑞士属于全球最富的国家之一，钱多则消费也多。从另一方面讲，在饮食、运输和能源范畴，许多对环境伤害较轻的资源，价格都比较高，需要有一定的经济实力，才能消费得起。但是在全球范围内的对比中，还是得出这样的结论：财富过多对环境不利。伯尔尼大学的一名科研人员在一项针对拉丁美洲的调查中得出这样的结果：“收入、财产和土地的平均分配，不仅公平，还有利于环保。”



那么难道除了这些前面提到的所有缺点，就没有什么积极的一面吗？当然有：有些经济学家认为，只要存在上升空间，社会不平等现象有时候会驱动生产力，因为财富对于穷人的诱惑力，可以激发他们的上进心。或者反之：如果无论工作和成绩多少，得到的都一样多，那么将会导致生产力的降低，削弱经济增长。



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