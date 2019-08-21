整装待发的瑞士技能大赛(SwissSkills)选手：烘焙师索尼娅·德勒(Sonja Durrer) (左)和糕点糖果师拉尔·韦伯(Rahel Weber) ( SwissSkills/Efeu_c_)

如何为国际职业技能竞赛做准备？瑞士资讯swissinfo.ch采访了正在备战世界技能大赛的瑞士团队成员。世界技能大赛是一个大型国际赛事，今年在俄罗斯举行。

在7月底一个温暖的星期六，瑞士队成员来到卢塞恩附近的埃门市，在防务公司Ruag总部的场地集合。这是他们在世界技能大赛(英、俄)外部链接前的最后一次会面，队员将利用这个机会装运比赛所需的材料。

世界技能大赛每两年在不同的地点举办一次，旨在选拔出各行各业最优秀的青年技师，领域涵盖美发、细木工、电工和木匠等。今年的比赛将于8月22日至27日在俄罗斯西部的喀山举行，来自60个国家的1500多名技师将参与本次大赛。

瑞士队由41名22岁以下的青年选手组成，他们将参加40项技能比赛。鉴于瑞士队在2017年阿布扎比世界技能大赛上荣获亚军，惜败给中国，取得了有史以来的最好成绩，今年瑞士队被寄予厚望。



作为大赛的赞助商之一，Ruag公司在餐厅接待了这些青年技师。墙上的海报显示了该公司的辉煌成绩：去年在伯尔尼举行的瑞士技能大赛中，该公司的职业技能精英荣获了四枚奖牌。许多在瑞士技能大赛中脱颖而出的获奖者都兼任国家队队员(国家队被命名为SwissSkills)。

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红与黑的海洋

餐厅里的每个人都穿着团队T恤，青年技师身着红杉，他们的专家教练身着黑衫，教练也将陪同队员们出征喀山。

瑞士队参赛活动的组织者、身着黑T恤的瑞士技能基金会(SwissSkills foundation 多语)外部链接秘书长尤里·穆勒(Ueli Müller)解释说，要做的第一件事就是装运比赛所需材料和设备。

瑞士资讯swissinfo.ch陪同第一组队员到达装货区，准备将货箱装车，然后用卡车将其运送至3500公里外的喀山，运送时间大约需要一周。

橱柜匠

19岁的萨曼莎·康普(Samanta Kämpf，多语)外部链接正在为她的设备做好装车准备。来自图尔高的她将代表瑞士参加橱柜制作(英、俄)外部链接比赛。今年是她在厨房用品公司赫尔佐格(Herzog，德)外部链接做学徒的最后一年。



萨曼莎·康普在运载卡车中和她的货箱合影

(swissinfo.ch)

她解释道，在比赛中她将在22个小时内按照要求制作一件家具。“我真的很期待”，她向瑞士资讯swissinfo.ch表示，“这将是一次独特的经历，我将终身难忘。”



自3月以来，在教练的指导下，康普一直在为这次比赛进行闭关训练。她表示：“希望我能发挥出训练中的水平，并在大赛中取得一个好名次。”



这位橱柜匠是瑞士队的12名女将之一，她们在这一男性主导的行业中开辟了自己的一方天地。康普希望她的经历能激励更多年轻女性从事这一职业。



最贵的设备



在此次喀山之行中，参加数控铣削比赛(英、俄)外部链接的21岁的马库斯·欣特曼(Markus Hintermann 多语)外部链接携带的设备最为昂贵。他的计算机数控铣床可以用来加工金属和其他固体材料，如制造汽车或智能手机的零部件。



马库斯·欣特曼和他的教练宇尔格·马尔蒂(Jürg Marti)在打包好的货箱旁合影

(swissinfo.ch)

出生于格劳宾登的欣特曼边等待设备装车，边微笑着表示，让人们理解这项技能并不容易。在比赛中，他将进行技术设计编程，然后用数控机床铣削材料。“工作时必须精益求精”，欣特曼解释道。



这位瑞士技能大赛的金牌得主目前在库尔市的哈美顿博纳图斯公司(Hamilton Bonduz 英、德)外部链接工作，他希望能在喀山发挥最佳水平。欣特曼也一直在接受集中训练，“我觉得我已经准备好了”，他说。



目标和国家使者



瑞士技能基金会秘书长穆勒(多语)外部链接正在监督装货。穆勒在检查完第一组队员的设备后对瑞士资讯swissinfo.ch表示：“我们需要装运将近10吨材料，共35个货箱，总价值72.5万瑞郎(约合人民币507.5万元)。”



工作照：瑞士技能基金会秘书长尤里·穆勒(左)和砌砖比赛选手杰罗姆·哈格(Jérôme Hug)

(SwissSkills/ Efeu_c_)

他希望瑞士队能在喀山再创佳绩。“在过去几年里，我们一直在国际上排名前三，我们想保持这一成绩，当然，我们希望每位团队成员都能发挥自己最好的水平。”



过去六个月里，瑞士队在一直在集中训练。穆勒解释道：“就像培训精英运动员一样，我们的队员需要技能训练，也需要媒体发言训练、心理健康训练、团队建设和体育活动。他们必须保持良好的身体状态，为这一堪比顶级体育赛事的大赛做好充分准备。”



众所周知，职业教育培训(VET)是瑞士的名片。



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在瑞士的双轨制教育体系中，学徒每周需要在职业学校上课1-2天，其余时间在企业接受实践培训。三分之二的初中毕业生选择此发展路径。



穆勒说：“我们告诉团队，他们是瑞士职业教育培训体系的国家使者，我们为此感到非常自豪。”

世界技能大赛 自从1953年第一届世界职业锦标赛在西班牙举行以来，瑞士就一直参加世界技能大赛。

选手年龄必须在22岁以下，且赢得过国家或地区比赛。瑞士队由瑞士技能基金会(SwissSkills foundation)组织协调，该基金会举办过覆盖多技能的瑞士锦标赛，并负责组织瑞士选手参加世界技能大赛。 第45届喀山世界技能大赛将于8月22日至27日举行。瑞士资讯将报道本次比赛的最终成绩。 信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

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