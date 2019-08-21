整裝待發的瑞士技能大賽(SwissSkills)選手：烘焙師索尼婭·德勒(Sonja Durrer) (左)和糕點糖果師拉爾·韋伯(Rahel Weber) ( SwissSkills/Efeu_c_)

如何為國際職業技能競賽做準備？瑞士資訊swissinfo.ch採訪了正在備戰世界技能大賽的瑞士團隊成員。世界技能大賽是一個大型國際賽事，今年在俄羅斯舉行。



阅读本文简体字版本请 点击这里 信息框结尾

在7月底一個溫暖的星期六，瑞士隊成員來到琉森附近的埃門市，在防務公司Ruag總部的場地集合。這是他們在世界技能大賽(英、俄)外部链接前的最後一次會面，隊員將利用這個機會裝運比賽所需的材料。



世界技能大賽每兩年在不同的地點舉辦一次，旨在選拔出各行各業最優秀的青年技師，領域涵蓋美髮、細木工、電工和木匠等。今年的比賽將於8月22日至27日在俄羅斯西部的喀山舉行，來自60個國家的1500多名技師將參與本次大賽。



瑞士隊由41名22歲以下的青年選手組成，他們將參加40項技能比賽。鑑於瑞士隊在2017年阿布扎比世界技能大賽上榮獲亞軍，惜敗給中國，取得了有史以來的最好成績，今年瑞士隊被寄予厚望。



作為大賽的讚助商之一，Ruag公司在餐廳接待了這些青年技師。牆上的海報顯示了該公司的輝煌成績：去年在伯爾尼舉行的瑞士技能大賽中，該公司的職業技能精英榮獲了四枚獎牌。許多在瑞士技能大賽中脫穎而出的獲獎者都兼任國家隊隊員(國家隊被命名為SwissSkills)。



+點擊這裡獲取更多關於瑞士技能大賽的資訊



紅與黑的海洋

餐廳裡的每個人都穿著團隊T卹，青年技師身著紅杉，他們的專家教練身著黑衫，教練也將陪同隊員們出征喀山。



瑞士隊參賽活動的組織者、身著黑T恤的瑞士技能基金會(SwissSkills foundation 多語)外部链接秘書長尤里·穆勒(Ueli Müller)解釋說，要做的第一件事就是裝運比賽所需材料和設備。



瑞士資訊swissinfo.ch陪同第一組隊員到達裝貨區，準備將貨箱裝車，然後用卡車將其運送至3500公里外的喀山，運送時間大約需要一週。



櫥櫃匠

19歲的薩曼莎·康普(Samanta Kämpf，多語)外部链接正在為她的設備做好裝車準備。來自圖爾高的她將代表瑞士參加櫥櫃製作(英、俄)外部链接比賽。今年是她在廚房用品公司赫爾佐格(Herzog，德)外部链接做學徒的最後一年。



薩曼莎·康普在運載卡車中和她的貨箱合影

(swissinfo.ch)

她解釋道，在比賽中她將在22個小時內按照要求製作一件家具。 “我真的很期待”，她向瑞士資訊swissinfo.ch表示，“這將是一次獨特的經歷，我將終身難忘。”



自3月以來，在教練的指導下，康普一直在為這次比賽進行閉關訓練。她表示：“希望我能發揮出訓練中的水平，並在大賽中取得一個好名次。”



這位櫥櫃匠是瑞士隊的12名女將之一，她們在這一男性主導的行業中開闢了自己的一方天地。康普希望她的經歷能激勵更多年輕女性從事這一職業。



最貴的設備

在此次喀山之行中，參加數控銑削比賽(英、俄)外部链接的21歲的馬庫斯·欣特曼(Markus Hintermann 多語)外部链接攜帶的設備最為昂貴。他的計算機數控銑床可以用來加工金屬和其他固體材料，如製造汽車或智能手機的零部件。

馬庫斯·欣特曼和他的教練宇爾格·馬爾蒂(Jürg Marti)在打包好的貨箱旁合影

(swissinfo.ch)

出生於格勞賓登的欣特曼邊等待設備裝車，邊微笑著表示，讓人們理解這項技能並不容易。在比賽中，他將進行技術設計編程，然後用數控機床銑削材料。 “工作時必須精益求精”，欣特曼解釋道。



這位瑞士技能大賽的金牌得主目前在庫爾市的哈美頓博納圖斯公司(Hamilton Bonduz 英、德)外部链接工作，他希望能在喀山發揮最佳水平。欣特曼也一直在接受集中訓練，“我覺得我已經準備好了”，他說。



目標和國家使者

瑞士技能基金會秘書長穆勒(多語)外部链接正在監督裝貨。穆勒在檢查完第一組隊員的設備後對瑞士資訊swissinfo.ch表示：“我們需要裝運將近10噸材料，共35個貨箱，總價值72.5萬瑞郎(約合人美金74萬元)。 ”

工作照：瑞士技能基金會秘書長尤里·穆勒(左)和砌磚比賽選手杰羅姆·哈格 (Jérôme Hug)

(SwissSkills/ Efeu_c_)

他希望瑞士隊能在喀山再創佳績。 “在過去幾年裡，我們一直在國際上排名前三，我們想保持這一成績，當然，我們希望每位團隊成員都能發揮自己最好的水平。”



過去六個月裡，瑞士隊在一直在集中訓練。穆勒解釋道：“就像培訓精英運動員一樣，我們的隊員需要技能訓練，也需要媒體發言訓練、心理健康訓練、團隊建設和體育活動。他們必須保持良好的身體狀態，為這一堪比頂級體育賽事的大賽做好充分準備。”



眾所周知，職業教育培訓(VET)是瑞士的名片。



+ VPET 18：瑞士的職業教育體系成為典範



在瑞士的雙軌制教育體系中，學徒每週需要在職業學校上課1-2天，其餘時間在企業接受應用培訓。三分之二的初中畢業生選擇此發展路徑。



穆勒說：“我們告訴團隊，他們是瑞士職業教育培訓體系的國家使者，我們為此感到非常自豪。”

世界技能大賽 自從1953年第一屆世界職業錦標賽在西班牙舉行以來，瑞士就一直參加世界技能大賽。

選手年齡必須在22歲以下，且贏得過國家或地區比賽。瑞士隊由瑞士技能基金會(SwissSkills foundation)組織協調，該基金會舉辦過覆蓋多技能的瑞士錦標賽，並負責組織瑞士選手參加世界技能大賽。

第45屆喀山世界技能大賽將於8月22日至27日舉行。瑞士資訊將報導本次比賽的最終成績。

信息框结尾

瑞士资讯swissinfo.ch

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram