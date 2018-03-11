此内容发布于2018年3月11日 上午9:00 最后更新 - 2018年3月11日 -09:00

瑞士苏黎世联邦理工学院总是在世界大学排行榜上名列前茅。 (Keystone)

国家智库“瑞士未来”提醒，若要在国际竞争中胜出，瑞士大学需要提高效率。该组织警告：地区性教育规划高于对教育卓越的追求，这一倾向正威胁着瑞士教育的水准。

尽管如此，独立专家组对瑞士高等教育还是给予了肯定。“如果参照‘泰晤士高等教育世界大学排名’的话，有6家瑞士高等学府跻身150强，”瑞士未来的Matthias Ammann举例道，“如果计算一下目前有多少学生在这6所大学就读，你会发现，他们人数占到全国大学生总数的40%，这一比例远远超过美国。”

再比如说，苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的排名居欧洲大陆所有学府之首，世界总排名也在顶尖前10位。

但是这一成绩离不开雄厚的资金基础：据“瑞士未来” 的报告《瑞士大学：要学术卓越，不要地方政治》(多语)外部链接透露，2000年至今，瑞士用在高等教育上的公共基金增长了70%，瑞士的人均教育经费几乎达到世界各国之最。

日益激烈的世界竞争无疑驱动着不断加码的资金投入，但是，其他领域也需要资金，比如医疗卫生，报告的共同作者Ammann表示：“我们的研究不是为了节约或者限制教育经费，而是为了评估高等教育体系的运转效率。”

雨后春笋般的大学

“未来瑞士”对瑞士高校雨后春笋般出现的情况表示忧虑，而此现象同瑞士地方政府(州及市镇)主持教育政策的模式不无关系：每个地方都期望分得高等教育的一勺羹，以拥有本地高校为荣。

这导致了“教育资源的重复设置，地区性教育规划高于对教育卓越的追求-这对瑞士的教育水准是一种威胁”，“未来瑞士”公布的96页报告警示道。

作为拥有820万人口的国家，瑞士目前共有38所高校，校址遍布80个地区，有些邻近的大学的课程设置非常相似-瑞士智库言外之意一目了然。

就“瑞士大学如何提升自己在国际比较中的竞争力”，“未来瑞士”拿出了一份10要点计划(多语)外部链接。其中包括：给予学校更多的“可操作性和战略灵活性”，并“减少对高校的政治干预”；又如，加大高校获得外部资金的能力，同时保证合同的透明度。

资金及费用

私人资金对高校的赞助在瑞士曾多次引发过争议，比如，苏黎世大学2012年同瑞银(UBS)签订了一份几百万瑞郎的赞助协约。后来在社会舆论的压力下，苏黎世大学不得不将这份秘密合同公之于众。

+ 关于更多大学接受赞助引争议的话题

同时，“未来瑞士”认为大学学费有“较大的上调空间”。目前，苏黎世联邦理工学院的学生每学期只缴纳580瑞郎(德、英)外部链接的学费，“而且学生们并没有意识到支撑自己学业的实际费用有多高，这便形成一种错误引导，瑞士大学生的辍学率相当之高，” Ammann指出。

尽管如此，瑞士智库并不主张效仿“盎格鲁-撒克逊”的模式来收缴高昂学费(哈佛大学每学年的学费为43280美元，约合41000瑞士法郎)。“就算收取更高的学费，也要保证所有想上或者有能力上大学的人在经济上都能够承担，” Ammann补充说。

反响

高校对智库的建议作何反响呢？瑞士高校伞状组织-瑞士大学联合会swissuniversities-对“未来瑞士”就瑞士高等教育的积极评价感到欣慰，并表示，大范围的教育现代化改革所取得的成效证明，要以最优化为目标，继续不懈的努力下去。

该组织另外强调，经济并非教育质量评估的唯一因素。其秘书长Martina Weiss说：“授课及科研的自由是创新和财富的先决条件。这也是瑞士高等教育为社会、政治、文化和经济做贡献的途径。”

Weiss继续说，“未来瑞士”提出的是一个全套方案。目前，瑞士各大学、各州以及联邦政府正在为发展管理高等教育协力合作，政治的决策能够关注到拟定的目标及可行的措施。从这一意义上说，Weiss表示：“瑞士大学联合会感谢‘未来瑞士’为高等教育今后的发展提供了参照。”

学生的声音

而瑞士学生联盟则表示，今后任何旨在保持瑞士高校国际排名的变革必须以负责任的方式推行。教学内容和教育机构的工作重心不应该被“私人产业的利益”所驱动，学联的联合主席Jonas Schmidt在笔头评论中写道。

学费永远是关键话题-学联反对学费上涨已经有一段时间。苏黎世和洛桑联邦理工学院校方在学费问题上也有所行动：它们计划从2019年秋季学期开始，在两年的期间里进行学费的阶梯性上调，最后达到每学年学费增长500瑞郎。有关这项措施的最终决定将于2018年春季学期达成。

Schmidt表示，大多数学生目前已在半工半读，学费上涨将会加重他们的负担，结果便是延后其毕业时间。

由于顾虑高额学费连带出的债务风险，一些年轻人可能会对瑞士大学望而却步。“这意味着瑞士会流失很多年轻研究人员和高级技术人员，” Schmidt说。瑞士学生联盟因此反对任何提高学费的提议。



高等教育机构类别 苏黎世和洛桑联邦理工学院：国际知名，技术型为主的大学。 综合大学：各州开办，提供综合性的学术教育；有些为专业性大学，比如，圣加仑大学(商务专业)。 应用科技大学：技术及职业培训大学，不要求生源拥有普通高中毕业证书，职业高中毕业(Berufsmaturität/maturité professionnelle)即可被录取。 高等师范学院：从幼儿园到高中阶段的各级师资培训。 信息框结尾



(翻译：郭倢), 瑞士资讯swissinfo.ch

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